Apple, iOS 26'da Açıklamadığı Gizli Özellikleri Dağıtmaya Başladı

Apple'ın WWDC etkinliğinde duyurduğu iOS 26; tüm Apple ekosistemini köklü olarak değiştiren bir güncellemeydi. iOS 26'da herkesin konuştuğu "Liquid Glass" tasarımı baş köşede yer alırken, diğer geliştirmeler de kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelikti. Ancak Apple, etkinlik sonrasında derin bir sessizliğe büründü. Bu sessizliğin bilinçli bir tercih olduğu ortaya çıktı.

Güvenilir sızıntı kaynağı ve Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın dediğine göre sessizliğin arkasında iki yeni özellik sürprizi yatıyor. Şirketin kamuoyuna henüz açıklamadığı iki özellik, kontrollü bir şekilde servis edilecek. Apple'ın bu adımı WWDC 2024'teki hataları tekrar etmemek için attığı düşünülüyor. O dönem etkinlikte tanıtılmasına rağmen özellikler aylarca ertelenmiş, kullanıcılar hayal kırıklığına uğramıştı.

Wi-Fi Otomatik Bilgi Senkronu

Duyurulmayan ancak el altından gizlice dağıtılarak test edilen bir özellik, kablosuz ağ bilgilerini senkronize etmek üzerine. Apple cihazınızla kamuya açık ortamlara giderseniz, Wi-Fi bilgilerini bir kez girdikten sonra kayıt altına alınacak. Böylece, diğer cihazlarınızda tekrar tekrar şifre girmenize gerek kalmayacak. iPhone telefonunuzdan bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra Mac'iniz ile aynı senaryoyu tekrar ettiğinizde, giriş bilgileri ve Wi-Fi adı direkt olarak önerilecek.

AirPods ile Canlı Çeviri Desteği

iOS 26 ile birlikte sunulacak yeni özelliklerden biri, AirPods üzerinden gerçek zamanlı çeviri işlevi olacak. Apple'ın şu anda Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarında canlı çeviri desteği üzerinde çalıştığı biliniyor. Sistemde iki farklı kullanıcı senkronize edilecek ve söylenen her bir cümle, AirPods yordamıyla eş zamanlı olarak çevrilecek.

Söz konusu özellikler şu an iOS 26 beta 2 sürümünde test ediliyor. Ayrıca bu sürümde hata düzeltmelerine de geniş kapsamlı yer veriliyor. Ancak Apple, bu konuyla ilgili bilgi vermekten kaçınıyor. Gizliden devam eden hazırlıklar bittiğinde hem anlık çeviri, hem de Wi-Fi senkronu, yeni bir patch halinde kullanıcıya sunulacak.