Oyun Dünyasının En Sağlam 6 İsmini Her Yerden Oynayabileceksiniz

Nintendo, Haziran ayında piyasaya sürdüğü Switch 2 taşınabilir konsolu ile dünya çapında büyük ses getirmişti. Sadece ilk dört günde bile rekor satış rakamlarına ulaşan cihaz için büyük yapımlarla anlaşılacağı söylenmişti. Nintendo, bu konudaki sözünü tutuyor. Nintendo Switch 2 teknik özellikleri, bugünün büyük yapımlarını sorunsuz oynatabilecek düzeyde. Bu yüzden yeni liste, güçlü donanım talep eden oyunlardan oluşuyor. Şirketin resmi takvimine göre konsola altı yeni oyun çıkış yapacak. İşte Nintendo Switch 2 için eklenecek oyunlar...

Nintendo Switch 2'ye Eklenecek Oyunlar — Eylül 2025

4-30 Eylül 2025 tarihleri arasında kademeli olarak eklenecek altı farklı yapım, oyun dünyasının ileri gelen oyuncuları olarak öne çıkıyor. Aralarında 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülecek olan popüler futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 26 da bulunuyor. FIFA 26 olarak da bilinen Türkçe spiker destekli oyun, yeni yapay zekâ özellikleri ve mekanikleriyle; akıcı bir oyun deneyimi için güçlü bir sistem gerekiyor. FIFA 26 fragmanını diğer haberimizden izleyebilirsiniz. Nintendo Switch 2 için eklenecek oyunlar ve tarihleri şöyle:

Star Wars Outlaws – 4 Eylül

– 4 Eylül Cronos: The New Dawn – 5 Eylül

– 5 Eylül NBA 2K26 – 5 Eylül