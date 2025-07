23.915 TL Değerindeki 13 Oyun PlayStation Plus'tan Kaldırılacak

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliği çok sayıda oyuna erişim imkânı sağlıyor fakat bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, 2025 yılının ağustos ayında PlayStation Plus'tan hangi oyunlar kaldırılacak?

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre 19 Ağustos 2025 tarihinde PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden altı adet oyun kaldırılacak. Bunlar arasınad açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Witcher 3: Wild Hunt da yer alıyor.

Respawn tarafından geliştirilen üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi: Survivor da önümüzdeki ay PlayStation Plus'ın kütüphanesinden ayrılacak. PS Plus'a veda edecek oyunlar arasında EA Sports UFC 5 de bulunuyor.

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden RIDE 5, önümüzdeki ay PS Plus'tan kaldırılacak. Milestone tarfından geliştirilen oyun başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor. Listedeki oyunların tamamı şu şekilde:

19 Ağustos 2025'te PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar