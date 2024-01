Nintendo Switch 2 Söylentileri Artıyor: Ekranıyla İlgili Yeni Gelişme!

Bloomberg'in paylaştığı yeni bir gelişmede Omdia analisti Hiroshi Hayase, Nintendo Switch 2 konsolunun bu yıl 8 inç LCD ekranla piyasaya sürülebileceğini belirtiyor.

Bloomberg raporunda Hayase'nin tahmininin küçük ve orta ölçekli ekranlar üzerine yapılan araştırmalara ve tedarik zincirinde yer alan şirketlerle yapılan görüşmelere dayandığı belirtiliyor. Bu nedenle Hayase, Nintendo Switch 2'nin 2024 yılında eğlence ekranlarının sevkiyatının iki katına çıkmasının arkasındaki güç olacağını düşünüyor.

Belirtmek gerekir ki Nintendo bunca söylentiye rağmen henüz yeni bir konsol üzerinde çalıştığını resmî olarak onaylamadı fakat söylentiler o kadar arttı ki sektörün önde gelen isimleri arasında yaklaşan yeni konsol hakkında yorum yapmayan pek fazla kalmadı. Geçtiğimiz haftalarda konu geliştiricilere kadar taşındı. CAPCOM, Koei Tecmo ve Spike Chunsoft'tan Japon oyun geliştiricileri yeni konsola olan heyecanlarını dile getirdiler.

Nintendo Switch 2, 8 inç LCD Ekranla Gelecek

Nintendo'nun konsolu ilk kez Gamescom 2023'te diğer yayıncılara ve geliştiricilere sergilediği de biliniyor. Raporlar Nintendo Switch 2'nin The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın geliştirilmiş bir demosunu 4K çözünürlükte ve saniyede 60 kare hızında çalıştırdığını ortaya koyuyor.

Sistem özellikleri konusunda çelişkili raporlar var. Örneğin bazı söylentiler işlemci noktasında 5nm'lik bir işlemci yer aldığını belirtirken, diğer güvenilir sızıntılar Samsung 8nm işlem süreci kullanıldığını düşünüyor.

Konsolun lansmanıyla gelecek ilk oyunun uzun zamandır beklenen Metroid Prime 4 olacağı düşünülüyor. İlk olarak 2017'de ilk Switch'in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra duyurulan oyun, Bandai Namco Studios tarafından harici olarak geliştiriliyordu ancak proje 2019'un başlarında yeniden başlatıldı ve önceki Metroid Prime oyunlarının arkasındaki Teksas merkezli geliştirici Retro Studios'a geri verildi.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler?