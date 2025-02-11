Nintendo Switch 2'nin Fiyatı Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

El konsolunun babalarından Nintendo, yeni Switch 2 konsolunu tanıtmaya hazırlanırken Kanada'dan ilginç bir haber geldi. Costco mağazasından gelen bir görüntü, cihazın fiyatını daha şimdiden açık etti.

Resmi Açıklama Ne Zamandı?

Nintendo'nun 2 Nisan'da bir Nintendo Direct etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Eğer bu sızıntı doğruysa, resmi fiyat açıklamasının da bu etkinlikte yapılması muhtemel.

Sızdırılan bilgilere göre ise Switch 2'nin Kanada fiyatı 499 CAD olarak listelenmiş. Bu da, ABD'de yaklaşık 399 dolarlık bir fiyat etiketine işaret ediyor. Sızıntıyı yayan ise ise Nintendo Wire tarafından fark edilen bir Costco çalışanı.

Çalışan, "Nintendo Switch Place Holder" (hatta etikette "Palce Holder" diye yanlış yazılmış) adlı bir ürünün fiyatını içeren görselleri Famiboards forumunda paylaştı.

Bu Fiyat Doğru Mu?

Sızdırılan fiyat piyasa analistlerinin ve sektör içindeki kaynakların öngördüğü fiyatla birebir örtüşüyor. Nintendo önceki açıklamalarında "tüketicilerin beklediği fiyatları onlara sunacağız" tarzında yaptıkları açıklamayla sızdırılan rakamı destekler nitelikte bir vurguda bulunmuştu.

Orijinal Switch Kanada'da 399 CAD ve ABD’de 299 USD fiyatla satılıyor. Switch OLED modeli Kanada'da 449 CAD ve ABD'de 349 USD seviyesinde.

Eğer bu sızıntı doğruysa, Switch 2'nin fiyatı ABD'de 399 USD olarak (TL karşılığı 14.500 civarı) belirlenmesini bekleyebiliriz.