Nintendo Kimseye Acımadı: 40.000 TL'lik Cihazlar Tek Tuşla Çöp Oldu

Nintendo Switch 2 konsolu, 5 Haziran 2025'te piyasaya sürüldü. O günden bu yana 3.5 milyondan fazla cihaz satarak kendi tarihindeki rekoru kırmayı başardı. Yeni nesil Switch konsoluna dünya çapında ilgi büyüktü. Oyun dükkanları önünde ardı arkası gelmeyen kuyruklar oluştu, raflarda bir tane bile konsol kalmadı.

Ancak Nintendo için bu başarı yetersiz görülmüş olacak ki, kullanıcıları cihazı açmaya korkar hale getiren bir maddeyi kullanıcı sözleşmesine dahil etti.

Nintedo Switch 2 Satın Alan Biri Sadece Oynama İznine Sahip

Sözleşmede yer alan maddeye göre eğer bir Switch cihazı satın aldıysanız ve sonradan bu cihazı "kırdıysanız", Nintendo tek bir tıkla cihazı kullanılamaz hale getirebiliyor. Yani satın aldığınız cihaz sizin şahsi malınızdır diye bir kaide uygulanmıyor.

Bir Nintendo cihazı alırsanız, o cihazda "oyun oynama lisansını" almış oluyorsunuz. Ürün tam anlamıyla sizin olmuyor, sadece kullanmaya izniniz oluyor. Bu detay, dünya çapında "saçmalık" olarak değerlendiriliyor.

Üçüncü taraf müdahalesinde bulunamaz, cihazı kıramaz veya bunun gibi yetkisiz işlemler yapamazsınız. Yaptığınız taktirde cihaz boş bir alet haline gelir. MiG Switch/Flash aracıyla oynama yapılmış cihazların başına gelen tam da buydu. Kullanıcılar, cihazları internete bağlamaya çalışınca "2124-4508" hata koduyla karşılaştı.

MiG Switch Nedir? Neden Kullanılması Yasak?

MiG isimli microSD kart aracı, bazı kullanıcılar tarafından satın aldıkları oyunları dijital ortama aktarmak için kullanılıyor. Ama kötü niyetli kimseler, bu aracı kullanarak korsan oyun da indirebiliyor — ki Nintendo, korsancılık oynayanları daha en başından uyarmış, korsan içerik tespit edilen cihazların erişimden men edileceğini açıkça söylemişti.

Gelin görün ki önceki nesil Switch'ler bu kuraldan etkilenmiyor. Yani Nintendo, bu kullanıcı maddesini Switch 2 için geçerli kılmış. MiG kullanmış olanlar, korsan içerik yüklememiş olsalar dahi Switch 2'yi internetle kullanamayacak. Çevrımdışı oyun oynama seçeneği halen aktif ancak oyun güncelleme, bulut yedekleme, multiplayer gibi temel hizmetler çalışmayacak.

Nintendo şayet resmi bir af çıkarırsa cihazların erişimi geri gelecek. Ancak şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı. Bu süreçte eski Switch modellerine geri dönmek ya da yeni bir cihaz satın almak şu an için tek çare gibi duruyor.