Nintendo Switch 2 Parçalarına Ayrıldı! Ne Kadar Sağlam?

Nintendo’nun ocak ayında tanıttığı yeni nesil oyun konsolu Switch 2, 5 Haziran itibarıyla raflardaki yerini almaya başladı. Türkiye fiyatı da netleşmişken, dünyanın bazı bölgelerinde 5 Haziran çoktan geldi ve cihaz şimdiden satışa sunuldu. Tabii bu durumda ilk kutu açılışı ve inceleme videoları da hızla gelmeye başladı.

Bir YouTube kanalı ise konsolun performansını ve kullanımını değil, resmen parçalarına ayırarak içini inceledi. Böylelikle cihazın ne kadar dayanıklı olduğu netleşti.

Nintendo Switch 2'nin İçi Görüldü

ProModding adlı YouTube kanalının paylaştığı 17 dakikalık söküm videosu, kısa sürede büyük ilgi çekti. Söz konusu videoda Switch 2’nin iç donanımı tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seriliyor. Nintendo’nun bazı vidaları ve mandalları etiketlerin altına gizlemiş olması nedeniyle yerlerinin zor bulunması dışında cihazın sökülmesi genel olarak oldukça kolay görünüyor.

Yeni Joy-Con’lar ise cihaza önceki modele kıyasla daha sağlam şekilde oturuyor fakat hala bir miktar oynama payı kalmış. Termal macun tarafında ise değişen bir şey yok. Nintendo yine önceki modelde kullandığı malzemeyi tercih etmiş. Ancak Switch 2, dayanıklılk konusunda geri kaldı. Özellikle arka taraftaki destek standının oldukça kırılgan olduğu ve tek bir taraftan açmaya çalışıldığında kolayca kırılabileceği açıkça görülüyor.

Konsolun ne kadar kolay tamir edilebileceği ise şimdilik soru işareti. Bu konuda nihai yorumu elektronik ürünlerin tamir edilebilirliğiyle ilgili hazırladığı kapsamlı rehberlerle tanınan iFixit ekibinin yapacağı inceleme ve vereceği puan belirleyecek gibi görünüyor. Popüler konsol modellerinin tamir edilebilirlik puanları şu şekilde;

Nintendo Switch 2 Türkiye Fiyatı

Temel Paket: Sadece konsol - 36.999 TL.

Sadece konsol - 36.999 TL. Mario Kart World Paketi: Konsol + Mario Kart World oyunu - 39.999 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.