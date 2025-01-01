Nintendo Switch 2 Hakkında Sızdırılan Tüm Bilgiler

Nintendo, Switch 2’nin 31 Mart 2025’ten önce tanıtılacağını resmi olarak doğrulasa da, net bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak Kantan Games CEO'su Serkan Toto, Eurogamer ile yaptığı röportajda şöyle dedi:

Nintendo’nun Ocak ayında çok zamanı olmayabilir, bu yüzden ayın başlarında bir duyuru mantıklı olabilir. Nintendo’nun bu sızıntıların farkında olduğuna ve bundan memnun olmadığına emin olabilirsiniz. Bu durum, planlanandan daha erken bilgi paylaşmalarına neden olabilir.

Sızıntılar Güvenilir Mi?

Son haftalarda Switch 2’ye dair birçok detay ortaya çıktı. Buna göre:

Konsolun turuncu ve mavi gibi oldukça iddialı bir renk seçeneğiyle görücüye çıkacağı bildirildi.

gibi oldukça iddialı bir renk seçeneğiyle görücüye çıkacağı bildirildi. Joy-Con kontrol cihazlarının mıknatısla konsola bağlanacağı ve yeni bir ‘C’ düğmesi barındıracağı öne sürüldü.

mıknatısla konsola bağlanacağı ve öne sürüldü. Kickstand tasarımına dair bazı bilgiler ortaya döküldü.

Konsolun adının basitçe ‘Nintendo Switch 2’ olacağı konuşuluyor.

olacağı konuşuluyor. Yeni konsolun Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluk sağlayacağı çoktan onaylandı.

Nintendo hayranları, 2024’ün ilk haftalarında yapılacak bir duyuru ile yeni konsolun tüm detaylarını öğrenmek istiyor ama Nintendo bu isteğe yanıt verecek mi yakında göreceğiz.