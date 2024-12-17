Bir Oyun Konsolu, Steam Deck vs. iPhone 16? Farklı Amaçlar, Aynı Hizmet

Eğer bu başlığı ilk gördüğünüzde "Bir akıllı telefonla elde taşınan bir oyun konsolu kıyaslaması ne alaka?" diye düşünüyorsanız, haksız sayılmazsınız. Ancak mobil oyun dünyası, basit bulmaca oyunlarının çok ötesine geçti ve iPhone 16, A18 serisi çipiyle ciddi bir oyun gücü sunuyor.

Xbox Game Pass bulut oyun hizmeti ve Backbone One gibi kontrolcüler sayesinde telefonunuz, gerçekten oyun konsollarına rakip olabilecek bir cihaza dönüşüyor.

Konfor ve Performans Birleşiyor

Steam Deck, bir oyun bilgisayarını elde taşınabilir bir forma dönüştürmeyi hedefliyor. 1,5 pound (yaklaşık 680 gram) ağırlığında ve büyük, dikkat çekici tutma yeri tasarımına sahip.

Uzun oyun seansları sonrasında, bu hacimli tasarımın ne kadar kullanışlı olduğunu görüyoruz. Bu tutma yerleri sayesinde elleriniz rahat ve ellere kramp girmeden oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

iPhone 16 Plus ise tam tersine, çok yönlülük önceliğiyle tasarlanmış. Yalnızca yarım pound’dan (yaklaşık 230 gram) hafif olan cam ve alüminyum gövdesi, oldukça kaliteli bir his veriyor.

Backbone kontrolcüyü taktığınızda telefonunuz aniden etkileyici bir oyun cihazına dönüşüyor.

Yani, iPhone bir Switch gibi dönüşüyebilirken, Steam Deck her zaman bir oyun cihazı olarak kalacak—bu da gayet iyi bir şey.

Hangi Oyunları Oynayabilirsiniz?

Steam Deck, tüm PC oyun kütüphanenize ve senkronize kayıt dosyalarına erişim sağlıyor.

iPhone ise farklı hizmetlerle daha çeşitli bir deneyim sunuyor. Xbox Game Pass bulut oyunları, reklamsız ve mikro işlemsiz Apple Arcade oyunları, App Store oyunları ve PS Remote Play gibi hizmetlerle dolu.

Ancak bir dezavantajı var: Bulut oyunları ve PS Remote Play için sağlam bir internet bağlantısı gerekirken, Steam Deck sadece güce ve depolama alanına ihtiyaç duyuyor.

Steam Deck ve iPhone 16: Assassin's Creed Odyssey Performansı

Kullanıcıların yaptığı testlerde odaklandıkları üç oyun vardı: Assassin's Creed Odyssey, F1 23 ve Spyro Reignited Trilogy.

Bu oyunları Steam Deck'te doğrudan oynayabildiler. iPhone'da ise Xbox Cloud Gaming hizmetinden yararlandılar. Sonuçlara bakacak olursak:

Steam Deck, uzun akşam seanslarında "Biraz daha oynayıp kapatacağım" dediğinizde öne çıkıyor. Dahili kontrolcüler ve büyük ekran, uzun oyun süreleri için ideal. Assassin's Creed’in yoğun savaş sahnelerinde fan devreye giriyor. Bu fan çok gürültülü değil ama sessiz bir odada fark ediliyor.

iPhone ise farklı bir yaklaşım sergiliyor. F1 23, iyi bir internet bağlantısıyla bulut üzerinde inanılmaz derecede akıcı çalışıyor ve OLED ekran, her yarışı çarpıcı gösteriyor. Daha uzun seanslarda telefon biraz ısınıyor ama rahatsız edici seviyeye gelmiyor.

Pil ömrü cihazdan cihaza çok farklı. Steam Deck, Assassin's Creed gibi yoğun oyunlarla hızlı tükeniyor (yaklaşık iki saat), daha hafif oyunlarda biraz daha dayanabiliyor.

Kısacası akıllı telefonlar, geleneksel oyun konsollarının yoluna baş koydu ve teknolojinin gelişim hızı, yapay zeka gibi faktörler hesaba katıldığında bu kervanda hızlı yol kat etmesi çok da uzak gelecekte gibi gelmiyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonları switch ile oyun konsollarına dönüştürme trendi yayılacak mı yoksa oyuncular geleneksel konsollarla mı devam edecek? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz!