Nintendo Switch'e EA Sports FC 24 İçin Yeni Bir Mod Eklendi!

Futbol oyunlarında yeni bir çağ açan Electronic Arts, yeni futbol oyunu için önemli bir birlikteliğe imza attı. Japonya merkezli şirket Nintendo ile anlaşan oyun şirketi, EA Sports FC 24'ün Nintendo Switch'te, daha efektif kullanılacağını belirtti.

Nintendo Switch İçin Heyecanlandıran Gelişme

Yapılan anlaşmada getirilen yeni eklentilerin içerisinden en çok Ultimate Team oyun modu göze çarpıyor. Buna ek olarak daha önce FIFA oyunlarında yer almayan bir dizi özellikte bu anlaşma ile birlikte oyun konsoluna gelecek.

Nintendo, uzun zamandır FIFA oyununu oyun konsolunda yer verse de PC ve XBOX sürümlerinde yer alan bazı özelliklerden geride kalmıştı. Özellikle kadro güncellemeleri ve bazı online modlar konusunda sıkıntılar çekiyordu.

EA Ve Nintendo arasındaki bu anlaşma ile artık yeni futbol oyunu FIFA'nın aksine EA Sports FC 24 diğer oyun konsollarıyla eşit özellikleri ile Nintendo Switch’te oynanabilecek.

Electronic Arts’ın geçtiğimiz günlerde fragmanını yayınladığı yeni futbol oyunu oyun konsolları için 29 Eylül'de çıkış yapacağını duyurmuştu. Oyun temel sürüm için 69,99 Nintendo Switch ise 59,99 dolardan satışa sunacağı açıklandı.