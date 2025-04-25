Üretilen Switch 2 Sayısından Fazla İnsan Var... Nintendo Başa Çıkamıyor

Nintendo, sonunda Switch 2 için ön siparişleri hem ABD'de hem de Kanada'da başlattı ama işler beklendiği gibi sakin geçmedi. Önce 9 Nisan'da açılacağı söylenen sipariş sayfası, gümrük tarifeleri bahanesiyle iptal edilmişti. Ardından 24 Nisan'da yeniden duyuruldu ve o andan itibaren her şey altüst oldu.

Ön siparişlerin açıldığı gün Best Buy, Walmart ve Target gibi devler gece yarısından itibaren sipariş almaya başlarken, GameStop saat 11.00’de devreye girdi ama çoğu kullanıcı sisteme bile giremedi.

Nintendo e-Posta Sözünü Tutamadı

Nintendo'nun kendi sitesine kayıt yaptıranlara özel bağlantılarla e-posta gönderilecekti ama bazı kullanıcılar bu e-postaları hala almış değil.

Nintendo, bu e-postaların lansman sonrası da gönderilebileceğini açıkça belirtti. Yani konsola sahip olmak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekebilir. Konsolun standart sürümü 450 dolardan, Mario Kart World'lü özel paket ise 500 dolardan satışa sunuldu. Ancak birkaç saat içinde tüm stoklar tükendi.

Bu arada Japonya'daki talep de ciddi boyuttaydı. Yalnızca orada bile 2.2 milyon kişi ön sipariş çekilişine katıldı. Lansman gününde dağıtılacak cihaz sayısı bunun çok çok altında kalıyor.

Aksesuarlara Gelen Zam Bile İlgiyi Bitirmedi

Aksesuarlar zamlandı ama ilgi düşmedi... Switch 2'nin fiyatında bir değişiklik yapılmasa da aksesuarlar için durum aynı değil. Yeni Switch 2 kamerası 55 dolara, Pro kontrolcü 85 dolara, Joy-Con 2 çift paketi 95 dolara, şarj aparatı ise 40 dolara yükseltildi. Hatta Hori markalı Piranha Plant kameralı versiyon bile 60 dolardan satışta.

Ek olarak Joy-Con 2 için yeni bir "C" butonu, eğim sensörü ve mouse benzeri kontrol sistemi eklendi. Konsolun dahili mikrofonuyla birlikte artık Game Chat özelliği sayesinde oyun içinde arkadaşlarla sesli iletişim de mümkün olacak.

Switch 2 Özellikleri

Konsol artık daha büyük ve daha güçlü Yeni nesil Switch'te 7.9 inçlik 120Hz destekli HDR LCD ekran yer alıyor. Taşınabilir modda 1080p çözünürlük sunarken, dock'a takıldığında 4K görüntü verebiliyor. Üstelik dock artık dahili fanla geliyor, bu da uzun oyun seanslarında cihazın serin kalmasını sağlıyor.

Depolama kapasitesi 256GB'a çıkarılmış ancak ek hafıza için sadece microSD Express kartlar destekleniyor. Çift USB-C portuyla hem şarj hem veri aktarımı daha hızlı hale getirilmiş.