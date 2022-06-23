Nisan Ayında En Çok Satan Telefonlar Belli Oldu: Apple Listeyi Ele Geçirmiş Durumda

Yeni bir araştırma, iPhone'un beş farklı modelinin Nisan 2022'de dünya çapında satılan ilk on akıllı telefon listesine hâkim olduğunu gösteriyor. Counterpoint Research daha önce Apple'ın 2021'in tamamında en çok satan on akıllı telefondan yedisini sattığını bildirmişti. Şimdi Nisan 2022 için hazırlanan listede beş iPhone telefonunun yer aldığını ve ilk dörde Apple'ın hâkim olduğunu gösteriyor.

Counterpoint araştırmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Apple, en yeni iPhone 13 modellerinden üçüyle ilk üç sırayı alarak iyi işler yapmaya devam ediyor. Son neslinin aksine Pro olmayan iPhone 13 modeli lansmanından bu yana her ay liderliğini sürdürdü ve çoğu büyük pazarda satış açısından Pro modellerinden daha iyi performans gösterdi."

Nisan 2022 En Çok Satan Telefonlar

iPhone 13, pazarın %5.5'ini alarak en çok satan telefon oldu. iPhone 13 Pro Max ise %3,4 satışla ikinci oldu. Üçüncü sırada %1,8 ile iPhone 13 Pro yer alırken, iPhone 12 %1.6 ile dördüncü sırada yer aldı. Beşinci ve altıncı sırayı %1.5 ile Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ve %1.4 ile Samsung Galaxy A13 aldı. Raporda ayrıca iPhone SE'nin 2022 modelinin dünya çapındaki başarısı da not ediliyor.

Counterpoint bu konuyla ilgili olarak "Yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone SE 2022, üç haneli MoM büyümesi gördü ve ilk 10 listesine girdi." dedi. Yeni iPhone SE aynı zamanda %1.4'ü temsil ederek yedinci sırada yer aldı. Counterpoint'in araştırması dünyayı kapsıyor ve iPhone SE dünya çapında çeşitli başarılar elde etmiş gibi görünüyor.

Araştırma şirketi ayrıca 2021'in aynı tarihlerinden bu yana ilk on listesinde kalan tek telefonun iPhone 12 olduğunu belirtiyor.

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