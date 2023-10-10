Nissan'dan Etkileyici Elektrikli Otomobil Konsepti!

Nissan, 25 Ekim'de başlayacak olan Japan Mobility Expo'da görücüye çıkacak olan son teknoloji elektrikli otomobil konseptleri serisinin ikinci üyesi Nissan Hyper Adventure'ı tanıttı.

Açık hava maceralarına ve çevreye duyarlı bir yaşam tarzına meraklı olanlara hitap eden Nissan Hyper Adventure, dijital inovasyon ve V2X (araçtan her şeye) teknolojisini entegre eden sportif bir SUV. Bu çığır açan konsept, çevreyi korurken hareket hâlindeyken elektrik gücü talebini karşılamayı amaçlıyor.

İster yakındaki dağlara spontane bir hafta sonu kaçamağı ister uzak bir bölgeye uzun bir keşif gezisi olsun, Nissan Hyper Adventure açık hava meraklılarının sürekli enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış durumda. Yüksek kapasiteli pilleri çok yönlü bir enerji kaynağı olarak işlev görerek kullanıcıların cihazlarını şarj etmelerini, kamp alanlarını aydınlatmalarını ve hatta elektrikli jet ski'lerine enerji vermelerini sağlıyor.

Nissan Hyper Adventure Nasıl Görünüyor?

Nissan Hyper Adventure'ın dış tasarımı, aracın yan tarafı boyunca belirgin bir çapraz çizginin yanı sıra dinamik gövde panelleriyle dikkat çekiyor.

Entegre cam özelliği, tavanı ve yan camları arka tarafın düz yüzeyi ile kusursuz bir şekilde harmanlayarak aerodinamik niteliklerini daha da artırıyor.

Nissan Hyper Adventure'ın iç mekânı, çeşitli senaryolarda konfor ve rahatlık sağlamak için benzersiz özellikler sunuyor. Gösterge paneli alt ön cama kadar uzanıyor ve neredeyse aracın gövdesi şeffafmış gibi geniş bir görüş alanı sağlıyor.

İç mekânda ayrıca çadır, kano ve hatta kano gibi dış mekân malzemeleri için özel kargo alanı bulunuyor. Özellikle arka koltuk sırası tek bir eksen üzerinde 180 derece dönerek aracın arkasına bakan rahat bir oturma alanı yaratıyor.

Nissan'ın bu öncü konsepti yaklaşan Japan Mobility Expo'da dijital olarak görücüye çıkacak.