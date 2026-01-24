Avrupalılar Kaybediyor! Nissan Fabrikasını Chery'e Satıyor!

Avrupalı otomobil üreticileri elektrikli otomobil trendini olabildiğince yakından takip etmeye çalışıyor. Ancak her marka elektrik akımını yakından takip edemedi ve bazıları ekonomik anlamda farklı tasarruf tedbirlerine yöneldi. Bu kapsamda Nissan Güney Afrika'daki fabrikasını satma kararı alırken fabrikanın yeni sahibi de belli oldu. İşte detaylar...

Nissan Güney Afrika Fabrikasını Chery'e Satıyor!

Gelen bilgilere göre Nissan, Güney Afrika'da uzun süredir faaliyet gösteren fabrikasını geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan mali sorunlar sebebiyle kapatma kararı aldı. Satışa çıkan fabrika içinse ilk talipli bir Çinli marka oldu.

Chery tarafından satın alınacak olan fabrika Güney Afrika’nın Rosslyn bölgesinde bulunuyor ve uzun yıllardır aktif olarak Nissan logolu otomobilleri üretim bandından indiriyor. Bunun yanında bu fabrika Nissan için aslında stratejik bir üs olarak da ön plana çıkıyor.

Zira Güney Afrika gibi ihtiyacın yüksek olduğu bölgelere araç üretiminin yapıldığı bu fabrika lojistik ve diğer konular bakımından da oldukça avantajlı bir konumda yer alıyor. Chery'nin böyle önemli bir üssü satın almasıyla birlikte yeni pazarlara açılma konusundaki ısrarı da aslında görülmüş oldu.

Bahsi geçen fabrikayı satın almasıyla birlikte bölge için yerli üretim imkanına kavuşacak olan Chery hem lojistik maliyetlerini azaltmayı hem de bölgedeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Çinli markaların son yıllarda Afrika otomotiv pazarında hızla yükselen payı düşünüldüğünde bu hamlenin uzun vadeli stratejik bir yatırım olduğu değerlendiriliyor. Henüz resmi olarak sonuçlanmayan anlaşmanın farklı bir aksilik çıkmazsa onaylanması bekleniyor. Fabrikanın da 2026 yılı içerisinde devredilmesi planlanıyor.

