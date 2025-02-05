Nissan'ın Son Umudu da Suya Düştü: Yakında Batabilir!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Japonya merkezli ünlü otomobil markası Nissan'ın iflas ettiğini ve 11 aylık bir süreçte gelirlerini artırmaması durumunda batacağını sizlere aktarmıştık. Yapılan iflas açıklamasının ardından çareyi yiner Japonya merkezli bir başka üretici Honda ile birleşmekte bulan şirket, 2024'ün son günlerinde Honda'yla görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.

Bu olayın ardından herkes, Honda ve Nissan'ın yakında resmi olarak güçlerini birleştireceğine inanıyordu. Ancak gelen son haberlere göre beklenen olmadı. İkii şirketin, birkaç aydır devam eden görüşmeler sonrasında birleşme projesini iptal ettiği söyleniyor.

Nissan ve Honda Görüşmelerde Yaşanan Anlaşmazlıklar Nedeniyle Birleşemedi

Japonya merkezli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Nissan'ın iflas etmesinin ardından birleşmek içim harekete geçen firmalar, kısa bir süre önce bu plandan vazgeçti. İki büyük şirketin, geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yapılan ortak açıklamanın ardından birleşmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ancak bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığı söyleniyor.

Bu gelişmenin pek çok kişi şaşırttığını söyleyebiliriz. Zira Nissan ve Honda yaptıklatı ortak açıklama ile birlikte resmi bir protokol anlaşması imzalamıştı. Bu nedenle şirketin sadece bazı detayları da netleştirmek için görüştüğü düşünülüyordu. Ancak son haberlere göre gerçekleşen görüşmelerde iki taraf arasında büyük anlaşmazlıklar yaşandı.

İddialara göre Honda, birleşme açıklamasının ardından yeni kurulacak şirkette Nissan’ın bir yan kuruluş haline gelmesini talep etti. Bu gelişme sonrasında Nissan'ın masadan kaltığı belirtilirken, tarafların imza attığı ilk anlaşmada birleşme sonrasında ortak bir holding kurulması üzerine karar kılındığı bildiriliyor. Bu da anlaşmazlıkların daha çok Honda cephesinden kaynaklandığı anlamına geliyor.

Nissan İçin Zor Günler Kapıda

Anlaşmanın neden rafa kaldırıldığı tam olarak bilinmez ancak olayların sonucunda en büyük zararı Nissan'ın göreceği bir gerçek. Zira birleşmenin nihai amacı firmayı batmaktan kurtarmaktı. Birleşme projesinin iptal olması ile birlikte Nissan'ın iflas ettiğini açıkladığı ilk güne tekrardan geri dönüş yaptığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte aktardığımız gelişmelerin hala birer iddia olduğunu belirtmekte fayda var. Konu hakkında henüz iki şirketten de resmi bir açıklama gelmedi. Görüşmeler sonrasında alınacak kararın şubat ayının sonunda netleşeceği bildiriliyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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