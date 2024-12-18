Nissan ve Honda'dan Dev Hamle: Gizli Birleşme Görüşmeleri Ortaya Çıktı

Otomobil pazarındaki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Bu durum genellikle tüketici için pozitif etkilere neden olurken, özellikle de Çinli markaların uygun fiyat politikası nedeniyle asırlık otomotiv devleri için işler pek de iyi gitmiyor. Örneğin size yakın zamanda Volkswagen'in yaşadığı finansal sıkıntılardan bahsetmiştik. Şimdi ise benzer sorunlar yaşayan Nissan ve Honda'nın krizi güçlerini birleştirerek aşmayı planladığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Nissan ve Honda’da Dev Birleşme Hamlesi Gündemde

Japon otomotiv sektörünün önde gelen iki ismi Nissan ve Honda, küresel elektrikli araç pazarında artan rekabet karşısında güçlerini birleştirmeyi değerlendiriyor. Söz konusu iki şirketin başlattığı ön görüşmelerin başarılı olması halinde, ortaya yaklaşık 52 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip yeni bir otomotiv devi çıkabileceği belirtiliyor.

Planlanan birleşmenin ardındaki temel motivasyon ise Tesla ve BYD devleşen üreticilere karşı daha iyi rekabet etmek. Nissan ve Honda’nın özellikle ABD’deki üretim kapasitelerini birleştirerek olası maliyet artışlarının önüne geçmek istediği ve daha rekabetçi fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkmak istediği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte birleşme, bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Olası iş kayıpları ve kurumsal kültürlerin uyumu ise bu soru işaretlerinin merkezinde. Ancak görünüşe göre her iki şirket de hayatta kalmak için bu konuları göz ardı etmek zorunda. Bildiğiniz üzere Nissan, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle oldukça ciddi bir küçülme kararı aldı.

Gidişat böyle devam ederse yaklaşık bir yıl içerisinde iflas edileceği konuşulan şirket, 9 bin çalışanını işten çıkarmış ve üretim kapasitesini yüzde 20 düşürmüştü. Halihazırda Honda ve Mitsubishi ile stratejij ortaklıklar da kurarak durumu toparlamak isteyen şirketin daha kalıcı bir birleşme dışında bir şansı yok gibi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, dedikodular bile piyasaları hareketlendirmeye yetti. Birleşme haberlerinin ardından Nissan hisseleri yüzde 23.7 artarken, Honda hisseleri ise yüzde 3’lük düşüş gördü. Bu durum piyasanın gelişmelere pozitif tepki verdiği şeklinde yorumlandı.