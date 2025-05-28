Nissan'ın Son Silahı: Yeni GT-R Şirketi Kurtarabilir Mi?

Nissan'ın son dönemlerde içerisinde bulunduğu maddi zorluklardan önceki haberlerimizde size bahsetmiştik. Bu noktada şirket Yokohama'da bulunan genel merkezini satarak yeni bir finansman oluşturmak ve üretim hatlarını yenilemeyi düşünüyor. Bununla birlikte eski silahlarda tekrardan gündeme geliyor. Nissan yeni GT-R modeli üzerinde çalıştığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Peki yeni Nissan GT-R şirketi kurtarma noktasında yeterli bir adım olur mu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni GT-R Yolda! Şirketi Kurtaracak Mı?

Motor1 tarafından yayınlanan habere göre, Nissan yeni bir GT-R modeli üzerinde çalışıyor. Henüz prototip görüntüsü bile paylaşılmamış olsa da modelin aerodinamiği ve teknik altyapısı sıfırdan geliştiriliyor. Şirketin bu modeli içten yanmalı motorla mı yoksa tamamen elektrikli mi sunacağı henüz netleşmiş değil. Ancak planlanan platformun elektrifikasyon odaklı olduğu bildiriliyor.

Yeni GT-R’ın sadece yüksek performans sunması değil aynı zamanda Nissan’ın AR-GE gücünü de ortaya koyması bekleniyor. Son dönemde Avrupa’daki bazı pazarlardan çekilen,Türkiye’deki ürün gamını daraltan ve Yokohama’daki genel merkez binasını satışa çıkararak gelir yaratmaya çalışan Nissan kaynaklarını gelecekteki modellerine yönlendirme kararı aldı.

Bu noktada GT-R yalnızca bir spor otomobil değil şirketin yeni dönem vizyonunu taşıyacak bir vitrin modeli olarak konumlanıyor. Bu modelle birlikte hem teknolojik yenilenme hem de küresel imaj tazeleme hedefleniyor. Yeni GT-R’ın geliştirme sürecinin merkezinde aerodinamik verimlilik, batarya yönetimi ve yazılım odaklı performans kontrol sistemleri yer alıyor. Modelin önceki nesil R35’in bıraktığı mirası sürdüreceği ancak çok daha farklı bir altyapı üzerine inşa edileceği ifade ediliyor.

Nissan bu proje ile birlikte yüksek maliyetli ancak marka değerini yükseltecek bir girişimi sahaya sürmeye hazırlanıyor. Yalnızca yeni bir araç değil aynı zamanda yeni bir dönem başlangıcı GT-R’ın dönüşü Nissan için sadece performans segmentine yönelik bir model üretimi değil aynı zamanda finansal toparlanma, imaj tazeleme ve teknolojik dönüşüm stratejisinin bütüncül bir parçası. Aracın tanıtım tarihi ise henüz belli değil.

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