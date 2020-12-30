Noel'de En Çok Aktifleştirilen 10 Telefondan 9'u iPhone

Noel'de en çok aktifleştirilen 10 telefon belli oldu. ABD'deki akıllı telefon satışlarını değerlendiren ve Noel Günü'nde etkinleştirilen telefonları ele alan Flurry Analytics'in son verileri, en çok tercih edilen 10 modelden 9'unun iPhone olduğuna dikkat çekiyor.

iPhone modelleri hala ABD'deki akıllı telefon kullanıcılarını etkilemeyi başarıyor gibi gözüküyor. Flurry Analytics'in son verilerine göre iPhone 11, Noel'de en çok aktive edilen cihaz oldu. Bu, iPhone 11'in art arda iki yıldır başarısını korumasıyla da şaşırtıyor.

Flurry tarafından hazırlanan listede 2020 Noel Günü'nde etkinleştirilen ilk 10 akıllı telefon arasında dokuzunun iPhone olduğu gözlemlendi. Listedeki ikinci ve üçüncü cihazlar sırasıyla iPhone XR ve iPhone 12 Pro Max. Yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 12 ve geçen yıl çıkış yapan iPhone 11 Pro Max listede dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

iPhone SE, iPhone 12 Pro, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 listede bulunan diğer iPhone'lar oldu. Listedeki Apple olmayan tek cihaz ise yine şaşırtıcı olarak 10. sırada yer alan LG K30 modeli.

Noel'de en çok aktifleştirilen 10 telefon belli oldu

Flurry Analytics'in açıklamasına göre, Apple'ın bütçe cihazı iPhone SE ve LG'nin K30'u, sırasıyla % 34 ve % 181 artışla önceki 7 günlük ortalamaya göre en büyük aktivasyon artışını yaşadı. Ayrıca geçmiş yılların modellerinin -özellikle iPhone 11 ve iPhone XR- başarısı, Amerikalı tüketicilerin bu tatil sezonunda fiyata daha fazla önem verdiğini gösteriyor.

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Noel günü, yeni akıllı telefon aktivasyonları için tek ve en büyük gün. COVID-19'un neden olduğu tedarik zinciri gecikmelerine rağmen Apple, tatil için tam zamanında dört adet 5G özellikli iPhone 12 serisini piyasaya sürdü. iPhone 12 serisi ilk lansman haftasında başarılı satış rakamlarına ulaşırken, akıllı telefon aktivasyonları 2019'a kıyasla azaldı."

iPhone 12'nin özelliklerini daha küçük bir cihazda birleştiren iPhone 12 mini ise bu yılki listede yer almamasıyla merak uyandırdı. Flurry'e göre Apple, sadece 100 dolar daha ucuz olan iPhone 12 mini modeli henüz tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaramadı.

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