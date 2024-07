Spider-Man'li Noir Dizisinden Yeni Gelişmeler: Nicolas Cage ve Dahası!

Nicolas Cage, son 40 yılın en tanınmış film yıldızlarından biri olarak Oscar ödüllü yeteneklerini Amazon'un Marvel çizgi romanına dayanan canlı aksiyon dizisi Noir ile ekranlara taşıyacak.

Cage, 1930'ların New York'unda şehrin tek süper kahramanı olarak geçmişiyle boğuşan yaşlanmış ve şanssız bir özel dedektifi canlandıracak. Nicolas Cage daha önce Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde de bu karakteri seslendirmişti. Bu hayata geçtiği takdirde Noir karakterinin ilk canlı aksiyon uyarlaması olacak.

Nicolas Cage, Noir Dizisi Hakkında Ne Düşünüyor?

The New Yorker'a verdiği röportajda uyarlamayla ilgili olarak Cage, Noir'ı "Bu şimdiye kadar gördüklerinizden farklı bir şey." ifadesiyle yorumladı.

Şu sıralar Longlegs filmindeki seri katil performansıyla övgü toplayan Cage, Noir'a ilgisini şu ifadelerle açıkladı:

"Şiddetten hoşlanmıyorum. İnsanlara zarar veren karakterleri oynamak istemiyorum. Bu yapımla ilgili sevdiğim şey, bunun fantezi olması. İnsanlar gerçek anlamda birbiriyle savaşmıyor. İşin içinde canavarlar da var."

Cage ayrıca dizinin yaklaşık 45 dakikalık sekiz bölümden oluşacağını belirtti. Spider-Man Noir, Mayıs 2024'te gerçekleşen Amazon'un açılış sunumunda resmî olarak duyurulmuştu. Emmy ödüllü yönetmen Harry Bradbeer ilk iki bölümü yönetecek ve dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Peki sizin Noir dizisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.