Çok Şık Akıllı Saat Tanıtıldı! Gelişmiş Sağlık Özellikleri Var

NoiseFit, yeni bir akıllı saat tanıttı. Diva Araya olarak adlandırılan bu model her ne kadar iddialı bir özellik yelpazesine sahip olsa da tasarımı ile daha çok ön plana çıkıyor. Son derece şık bir tasarımla birlikte gelen cihaz, 60 adet hassas kesim taşla donatıldı. Kullanıcıların karşısına üç farklı kordon seçeneği ile çıkıyor.

NoiseFit Diva Araya'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.28 inç

1.28 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Parlaklık: 850 nit

850 nit Bluetooth Sürümü: 5.3

5.3 Akıllı Asistan: Mevcut

Mevcut Sağlık: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku, stres ve kadın sağlığı takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku, stres ve kadın sağlığı takibi Acil Yardım Özelliği: Acil durumlarda canlı konum paylaşımı yapabilir

Acil durumlarda canlı konum paylaşımı yapabilir Pil Ömrü: Tek şarjla 5 güne kadar

NoiseFit Diva Araya'nın Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

NoiseFit Diva Araya, 5 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu, özellikle cihazlarını sık sık şarj etme alışkanlığı olanlar için oldukça yeterli bir süre sayılır fakat doğa aktiviteleri ile içli dışlı olanları da unutmamak gerekiyor. Akıllı saatinizi eğer son raddeye geldikten sonra şarj etme eğilimindeyseniz 5 günlük pil ömrü yetersiz gelebilir. Ocak ayının ortalarına doğru kullanıcılarla buluşturulan NoiseFit Pro 6R ise bundan iki gün daha fazla yani 7 güne kadar pil ömrü sağlıyor.

NoiseFit Diva Araya'nın Ekran Özellikleri Neler?

1,28 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, AMOLED ekranla birlikte geliyor. Ayrıca 850 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Ekranın biraz küçük olduğunu belirtmekte fayda var. Ekrandaki küçük detayları yakalamakta zorlanmaya yol açabilir. Bunun haricinde AMOLED ekran ve parlaklık değeri sayesinde önemli bir avantaj sunduğunu söyleyebiliriz. Ekran tipi canlı görüntü ve derin siyah elde etmeyi mümkün kılarken parlaklık değeri ise gün ışığında ekranı net şekilde görmeye yardımcı olacaktır.

NoiseFit Diva Araya'nın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihaz, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve kadın sağlığı takibi gibi temel özelliklere sahip. Ayrıca geceleri ne kadar iyi uyuduğunuzu öğrenmek için de kritik öneme sahip olan uyku analizi özelliği içeriyor. Bunlara ek olarak acil durumlarda kullanılabilen canlı konum paylaşma özelliği de mevcut.

NoiseFit Diva Araya'nın Fiyatı Ne Kadar?

Noise Diva Araya için 4.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 2 bin 394 TL'ye denk geliyor. Bugün Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte fiyatı 5 bin TL civarında olacaktır. 2026'nın başlarında tanıtılan NoiseFit Pro 6R için de 6.999 rupi (3 bin 352 TL) fiyat etiketi belirlendiğini hatırlatalım.

NoiseFit Diva Araya Türkiye'de Satılacak mı?

NoiseFit şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor. Ayrıca distribütörü de bulunmuyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda markanın bu yeni modelinin de Türkiye'ye gelme ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Tabii ki geçmişte Xiaomi de dahil olmak üzere birçok marka Türkiye'ye sonradan geldi. Eğer NoiseFit de ileride küresel pazarda büyük rol oynama başlarsa ürünlerini Türkiye'de görebiliriz.

Editörün Yorumu

NoiseFit Diva Araya, özellik açısından iddialı görünüyor ama insanların bu cihazda asıl dikkatini çekecek olan noktanın tasarım olduğunu düşünüyorum. Cihaz gerçekten çok etkileyici bir görünüme sahip. Tasarımı itibarıyla özellikle kadın akıllı saat kullanıcıları tarafından yoğun ilgi göreceğini söyleyebilirim.