Motorola'nın Galaxy Z Flip 7 Rakibi Telefonu Yolda! Fiyatı Ortaya Çıktı

Motorola'nın Galaxy Z Flip 7 rakibi amiral gemisi katlanabilir telefonu Razr 70 Ultra'nın fiyat etiketi sızdırıldı. Buna göre akıllı telefon selefinden daha pahalı bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Razr 70 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan Motorola Razr 70 Ultra'nın fiyatını paylaştı. Buna göre akıllı telefon selefi Razr 60 Ultra'dan 200 dolar pahalıya yani 1.499,99 dolara (67.385 TL) satılacak diyebiliriz. Bu fiyat artışının Razr 70 Ultra ile sınırlı kalmayacağı söyleniyor. Benzer şekilde serinin Razr 70 modelinde de 100 dolarlık bir fiyat artışı yaşanacak.

Eğer akıllı telefon Türkiye pazarına gelirse vergiler dahil 137.340 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa çıkabilir. Tabii burada markanın yerel fiyatlandırma yapabileceği ve cihazın çok daha düşük bir fiyata da satılabileceği ihtimalini unutmamak gerekiyor.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola halihazırda ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi modelleri satıyor. Yani Türkiye pazarında aktif bir marka diyebiliriz. Fakat, geçen yıl piyasaya sürülen Razr 60 Ultra'nın Türkiye'ye gelmediğini belirtelim. Yani çok yüksek ihtimalle Razr 70 Ultra ülkemizde satışa çıkmayacak.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola kısa bir süre önce Razr 70 Ultra'nın 29 Nisan'da kullanıcıların beğenisine sunulacağını doğruladı. Bu etkinlikle birlikte katlanabilir telefonun teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını net bir şekilde görebileceğiz.

Motorola Razr 70 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Özellikleri Ana Ekran: 7 inç AMOLED, 1224 x 2992 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı Dış Ekran (Kapak): 4 inç AMOLED, 1080 x 1272 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı

Donanım ve Performans İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm mimari) Bellek (RAM): 16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB UFS 4.0

İşletim Sistemi: Android 16 (ön yüklü)

Kamera Sistemi Arka Ana Kamera: 50 MP (Geniş açı, OIS destekli) Arka İkinci Kamera: 50 MP (Ultra geniş açı) Ön Kamera: 50 MP (Selfie)

Batarya ve Şarj Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 68W kablolu Kablosuz Şarj: 30W

Tasarım ve Diğer Detaylar

Boyutlar: 171.48 x 73.99 x 7.19 mm (Açık halde)

Ağırlık: 199 gram

Motorola Razr 70 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra'nın ana ekranı 7 inç boyutlarında olacak ve 1224 x 2992 piksel çözünürlüğü destekleyecek. 4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 1272 piksel çözünürlük sunan bir kapak ekranına da sahip olacak. Aynı zamanda her iki panel de AMOLED teknolojisine ve 165Hz yenileme hızlarıyla gelecek.

Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Aynı zamanda AMOLED ekranı siyah renkleri en gerçekçi tonlarıyla gösterebilecek. Diğer renkleri de benzer şekilde canlı bir şekilde görebileceksiniz. Karşılaştırma yaparsak geçen yılki Razr 60 Ultra'da aynı ekran özellikleri bulunuyordu. Yani yeni model ekran tarafında devasa yenilikler getirmeyecek.

Motorola Razr 70 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti mevcut olacak. Bu işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı donanımlara kıyasla daha yüksek performans sunacağı ve aynı zamanda daha az güç tüketeceği anlamına geliyor.

OPPO Find N5, Xiaomi 15 Ultra ve OnePlus 13 gibi amiral gemisi modellerde de kullanılan işlemcinin oyun performansı da bir hayli etkileyici. Zira bu yongadan güç alan Xiaomi 15 ile yapılan testlerde Genshin Impact gibi yüksek grafikli mobil oyunların 60 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda iki adet 50 megapiksellik arka kamera yer alacak. Ana kamerası OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) özelliği sayesinde el titremesinden kaynaklanan bulanıklık gibi can sıkıcı sorunları çözebilecek. Öte yandan ultra geniş açı kamerası sayesinde ise çektiğiniz fotoğraflarda kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 5.000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkacak. Bu pil 68W kablolu ve 30W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek. Hatırlanacağı üzere selefinde batarya kapasitesi 4.700 mAh seviyesindeydi. Yani devasa olmasa da 300 mAh'lik bir artış söz konusu olacak.

Editörün Yorumu

2026 yılında bileşen maliyetlerinin yükseldiği doğru ve bu durum Motorola'ya özgü değil. Kısacası akıllı telefonun selefinden 200 dolar daha pahalıya satılacak olması beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Tabii, yine bunların bir sızıntı olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını söyleyebilirim.