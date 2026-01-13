7 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var

Noise, Pro serisine eklediği yeni modelini tanıttı. Bununla beraber NoiseFit Pro 6R olarak adlandırılan akıllı saatin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yüksek parlaklık seviyesi ve gelişmiş özelliklerle gelen yeni cihaz oldukça uzun bir kullanım süresi sunuyor.

NoiseFit Pro 6R Özellikleri

1.46 inç ekran büyüklüğüne sahip olan NoiseFit Pro 6R, AMOLED ekran üzerinde 1000 nit parlaklık sunuyor. Cihaz, AOD özelliği ile birlikte geliyor. Bu, ekranın her zaman düşük güçte çalışmasına olanak tanıyor. Böylece sürekli ekrana dokunmak zorunda kalmıyor, saat gibi bilgileri istediğiniz zaman öğrenebiliyorsunuz.

Bu özellik her ne kadar cihazın düşük güçte çalışmasını sağlasa da önemli bir dezavantajla geliyor. Öyle ki normalde 7 güne kadar pil ömrü sunarken ekranı her zaman açık tutmayı sağlayan özelliği kullanmanız hâlinde bu süre 3 güne düşüyor.

Cihaz bir telefona ihtiyaç duymadan koşu ya da yürüyüş rotasını takip edebiliyor. Öte yandan tek dokunuşla kalp atış hızı, kandaki oksijen düzeyi, stres ölçümü yapabiliyor. Bunlara ek olarak uyku kalitenizi de puanlıyor. Spor için akıllı saate ihtiyacı olanlar için saatte size rehberlik eden antrenmanlar da mevcut.

Hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak geliştirilen bu kulaklık, metal, deri ve silikon olmak üzere üç farklı kayış seçeneği ile geliyor. Doğrudan kablosuz kulaklığa bağlanarak kullanılabiliyor. Yapay zeka destekli saatte sesli komutlarla sağlık verilerinizi görüntüleyebiliyor, hatırlatıcı kurabiliyor ya da rehberinizdeki kişileri arayabiliyorsunuz. Ayrıca gereksiz bildirimleri filtreleyip önemli bilgiler içeren bildirimlere öncelik veriyor.

NoiseFit Pro 6R Fiyatı

NoiseFit Pro 6R'nin deri ve silikon kayışlı versiyonları için 6.999 rupi (3 bin 349 TL) metal kayışlı versiyonu için 7.999 rupi (3 bin 828 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihazda acil durumlar için yardım ve siren özellikleri bulunuyor. Ayrıca 30 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip olduğu belirtiliyor.