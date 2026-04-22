vivo'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! 10.200 mAh Bataryaya Sahip

vivo, Y600 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte Y600 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun bir pil ömrü sunacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'İn orta sınıf bir Dimensity işlemcisi de bulunacak.

vivo Y600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y600 Pro, 27 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Y600 Pro'nun tasarımı, serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'ya benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise LED flaş bulunacak.

vivo Y600 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo Y600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y500 Pro için 1.799 yuan (11.846 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Y600 Pro'nun Y500 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.950 yuan (12.841 TL) civarında bir fiyata sahip olabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

vivo Y600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 7300e

Dimensity 7300e RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj: 80W

vivo Y600 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y600 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Y500 Pro'da 200 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel ön kamera bulunuyor.

vivo Y600 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300e işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 31 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 66 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada işlemcinin 2.5 GHz hızındaki dört çekirdeği, oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki dört çekirdeği ise video izlemek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

Dimensity 7300e işlemcisi daha önce Realme 13+, Realme 14 Pro ve Realme Narzo 70 Turbo dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin önceki modeli Y500 Pro'da ise Dimensity 7400 yer alıyor. Bu işlemcinin söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo Y600 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Bu arada OLED, siyahları derin siyah olarak gsöteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1.600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda günde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. Bu sebepten dolayı vivo Y600 Pro'nun batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Y600 Pro'nun ise yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.

Telefonun ayrıca hem günlük kullanım hem de donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.