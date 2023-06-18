Nokia 5G Teknoloji Android 14 Kullanıcıları Çeşitli Avantajlar Sunacak

Finlandiya merkezli şirket Nokia, geliştirmiş olduğu yeni teknolojik sistemi bir aksilik olmazsa ağustos ayında kullanıma sunacak. 5G dilimleme adını verdiği bu projenin android özelliğine sahip telefonları daha hızlı hale getireceğini ifade eden Nokia, ağ operatörlerinden dilimlerini satın almasına ve etkinleştirmesine kolaylık sağlayacağını söyledi.

Nokia 5G Ağ Dilimlerini Piyasaya Sürüyor

5G ağ dilimi, oyun esnasında kullanıcıya daha iyi ağ performansı sağlamak için düşük gecikme süresi sağlayacak. Belirli etkinlikler için kısa süreli olarak da ayarlanabilen ağ dilimleri spor etkinliğinde seyirciler için video tekrarlarını ve gerçek zamanlı istatistikleri anlık olarak yayınlama kapasitesine sahip.

Nokia ilk denemeyi Finlandiya'da gerçekleştirdi ve Nokia'nın uçtan uca dilimleme ürünlerini kullandı. 4G ve 5G dilimlemede öncü konumda yer alan Teknoloji şirketi, dilimleme çözümünün tüm 4G ve 5G cihazlarında sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve mobil operatörlerin teknolojiyi mevcut ağlarına ve spektrumlarına yerleştirmelerine izin vereceğini belirtti.

Konu hakkında açıklamalar yapan Nokia Mobile Networks Strateji ve Teknoloji Başkanı Ari Kynäslahti, "Android akıllı telefon kullanıcıları için isteğe bağlı dilimleme çözümünün bu denemesi, operatör ortaklarımız için para kazanma fırsatlarını destekleme arzumuzun bir başka adımıdır. Mobil operatörler için, dilimleme, birinci sınıf hizmetler ve gelişmiş müşteri deneyimi sağlama fırsatıyla yeni 5G iş fırsatlarının kilidini açıyor." dedi.