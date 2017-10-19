Nokia 7 Resmi Tanıtım Tarihi Açıklandı

Dün, HMD Global tarafından Nokia 7 telefonlarının tanıtımının ilk olarak Çin'de yapılacağına dair haberler ortaya çıktı.

Tanıtım tarihleri bir davetiyeyle yeni duyurulan Nokia 7 telefonlar, 5.2 inç 1080p ekran, 3.000 mAh batarya ve f / 1.8 diyafram açıklığı olan 16 megapiksel kamera ile boy gösterecekler. Bir süredir ne zaman tanıtılacağı gündemi meşgul eden Nokia 7'ler önümüzdeki birkaç gün içinde basınla buluşacaklar.

Yeni model Nokia 7 cihazlar, önde 5 megapiksel geniş açılı selfie kamera ve arkasında f / 1.8 diyafram bulunan dual flaşlı 16 megapiksel ana kamera ile donatılmış bir şekilde gelecekler.

Nokia 7'ler, "Çift görüş teknolojisi" ya da (Bothies) olarak adlandırılan ve kameraların eş zamanlı olarak kullanılabilmesini sağlayan bir özelliğe de sahip olacaklar. "Bothies" özelliği, Nokia 7 cihazlarda kullanıcıların ön ve arka kameralarda fotoğraf ve video çekimlerinin eşzamanlı olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Hatırlayacak olursak bu avantaj, 2013 yılında Samsung Galaxy S4 cihazlarda da kullanılmıştı.

Nokia 7 cihazlar, bu bilinen özelliği ön plana alarak yeniden yaygınlaşabileceğini düşünüyor.

Nokia 7 Fiyatı

Yeni tanıtılacak olan Nokia 7'lerin 4 GB RAM taşıyan standart sürümünün fiyatı yaklaşık 377 ABD Doları olacak. Öte yandan, 6 GB RAM ile gelecek olan daha gelişmiş sürümü 407 ABD Doları fiyat etiketine sahip olacak.

3,000 mAh batarya ve Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti taşıyacak olan Nokia 7 telefonların resmi tanıtımı, 24 Ekim'de Çin'de yapılacak.

Standart olarak kutularından Android Nougat işletim sistemi ile çıkacak olan telefonlar, Android Oreo güncellemesine hazır olarak gelecekler. Nokia 7 cihazlar standart 3.5mm kulaklık girişine sahip olacaklar.

Nokia 7 cihazlar ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek, dünya pazarlarına ne zaman gönderileceği ise henüz bir kesinlik kazanmış değil.