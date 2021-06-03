Norton 360 ile Ethereum Madenciliği Yapmak Artık Mümkün

Norton 360 Ethereum madenciliği nasıl yapılır? Ethereum madenciliği belki de beklenmedik bir yere geliyor. Norton 360 isimli antivirüs yazılımı güvenilir Ethereum madenciliği için Norton Crypto isimli özelliğini duyurdu.

NortonLifelock, kullanıcıları kötü amaçlı madencilik yazılımlarından "korumanın" bir yolu olarak, Norton 360 antivirüs programı içinde doğrudan Ethereum kripto para birimi madenciliği yapma yeteneğini ekledi.

Bu yeni madencilik özelliği 'Norton Crypto' olarak adlandırılıyor ve şu anda Norton'un erken beta programına kayıtlı Norton 360 kullanıcılarına sunuluyor.

Norton 360 Ethereum madenciliği nasıl yapılır?

Norton Crypto etkinleştirildiğinde, yazılım, Ethereum için madencilik yapmak için cihazın grafik kartını (GPU) kullanacak ve daha sonra bulutta barındırılan bir Norton cüzdanına aktaracak.

Norton Crypto çalıştıran her cihazın daha fazla Ethereum ödülü kazanma şansı için bağımsız olarak mı yoksa bir kullanıcı havuzunun parçası olarak mı madencilik yaptığı ise henüz açık değil. Kendi başınıza Ethereum madenciliği yapmanın zorluğu çok yüksek olduğundan, Norton kullanıcıları bir blok madenciliği yapma şansını artırmak için büyük olasılıkla bir araya getirilecektir.

Norton, bu yeni özellik için bir maden havuzu işletiyorsa, madenciliği yapılan tüm Ethereum'dan küçük bir komisyon alabilir ve bu yeni özelliği şirket için güvenilir bir gelir kaynağı haline getirebilir.

Kripto para madencileri ve ilgili yazılımlar genellikle virüsten koruma yazılımları tarafından askıya alınıyor. Norton ise bu özelliğin, kullanıcıların güvenliklerinden ödün vermeden Ethereum madenciliği yapmasına imkan tanıdığını söylüyor.

NortonLifeLock CEO'su Vincent Pilette verdiği demeçte, "Kripto ekonomisi müşterilerimizin hayatlarının daha önemli bir parçası olmaya devam ederken, onları güvendikleri bir marka olan Norton ile kripto para birimi madenciliği yapmalarına izin vermek istiyoruz" dedi.

NortonLifeLock CEO'suna göre Norton Crypto, müşterilerin sürekli gelişen dijital yaşamlarını korumak için siber güvenlik platformunun nasıl genişletildiğine dair bir başka yenilikçi örnek.

Bununla birlikte, Ethereum madenciliği yapmak için bu özelliği etkinleştiren Norton 360 kullanıcılarına uyarıda bulunmak gerekiyor. Türkiye'de şu anda kripto paralardan vergi alınmıyor olsa da, düzenlemelerde son düzlükte olunduğunu hatırlatalım.

Geçtiğimiz dönemde Kripto Varlıklar olarak isimlendirilen bir rapor paylaşıldı. Çalışma kapsamında kripto para alım ve satımında denetim, yatırımcının korunması, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi inceleniyor. Faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.