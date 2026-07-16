Bu Tarihlere Dikkat: Steam'deki Çok Sayıda Oyunun Fiyatı Düşecek

Oyunların fiyatının yüksek olmasından şikâyetçi misiniz? O halde indirimleri takip etmek iyi bir fikir olabilir. Valve, 2027 yılının ilk yarısında kendi dijital oyun mağazası Steam'de gerçekleşecek olan tüm indirim kampanyaları için net tarihler paylaştı. Gelecek yılın ilk yarısında bu indirimleri kaçırmamak için sayfayı yer imlerine kaydetmenizde fayda var.

2027'nin İlk Yarısında Steam'de Hangi İndirimler Olacak?

Tarih Etkinlik Adı Türü 20 - 27 Temmuz 2026 Tren Festivali Tematik Festival 3 - 10 Ağustos 2026 Cyberpunk Festivali Tematik Festival 17 - 20 Ağustos 2026 Pins & Pegs Festivali Tematik Festival 31 Ağustos - 7 Eylül 2026 PvE Hayatta Kalma ve Üretim Festivali Tematik Festival 10 - 14 Eylül 2026 Programlama Festivali Tematik Festival 14 - 21 Eylül 2026 Grup Tabanlı RYO Festivali Tematik Festival 1 - 8 Ekim 2026 Steam Sonbahar İndirimi Mevsimsel Büyük İndirim 12 - 19 Ekim 2026 Yemek Pişirme Festivali Tematik Festival 19 - 26 Ekim 2026 Steam Next Fest Gelecek Festivali 26 Ekim - 2 Kasım 2026 Steam Çığlık Festivali Tematik Festival 16 - 23 Kasım 2026 Sıra Tabanlı RYO Festivali Tematik Festival Kasım (Tarihler açıklanacak) Kara Cuma Özel İndirimleri Özel İndirim Dönemi 17 Aralık 2026 - 4 Ocak 2027 Steam Kış İndirimi Mevsimsel Büyük İndirim 14 - 18 Ocak 2027 Masaüstü Arkadaşı Festivali Tematik Festival 25 Ocak - 1 Şubat 2027 Dükkan İşletme Festivali Tematik Festival 4 - 8 Şubat 2027 Koyun Festivali Tematik Festival 8 - 15 Şubat 2027 Couch Co-Op Festivali (Aynı Ekranda Oynanan Co-Op Oyun Festivali) Tematik Festival 22 Şubat - 1 Mart 2027 Steam Next Fest: Şubat 2027 Gelecek Festivali 8 - 15 Mart 2027 Ritim Festivali Tematik Festival 18 - 25 Mart 2027 Steam İlkbahar İndirimi Mevsimsel Büyük İndirim 29 Mart - 5 Nisan 2027 Dinozorlar vs. Robotlar Festivali Tematik Festival 12 - 19 Nisan 2027 Yarış Festivali Tematik Festival 22 - 26 Nisan 2027 Cadı Festivali Tematik Festival 26 Nisan - 3 Mayıs 2027 Dövüş Festivali Tematik Festival 10 - 17 Mayıs 2027 Gerçek Zamanlı Strateji Festivali Tematik Festival 31 Mayıs - 3 Haziran 2027 Dağcılık Festivali Tematik Festival 14 - 21 Haziran 2027 Steam Next Fest Gelecek Festivali 24 Haziran - 8 Temmuz 2027 Steam Yaz İndirimi Mevsimsel Büyük İndirim

Steam'de Oyunlar En Çok Hangi İndirimlerde Ucuzluyor?

Steam'deki en büyük indirim oranlarını gördüğümüz büyük fırsatlar, her yıl dört kez düzenlenen mevsimsel büyük indirimlerde ortaya çıkar. Paylaşılan takvime göre önümüzdeki en büyük fırsatlar, 1-8 Ekim 2026'da düzenlenecek sonbahar indirimi, 17 Aralık 2026 - 4 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek büyük kış indirimi, 18-25 Mart 2027'de ilkbahar indirimi ve 24 Haziran - 8 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek yaz indiriminde söz konusu hâle gelecek.

Sadece belirli oyun türlerine odaklanan tematik festivallerin aksine bu büyük mevsimsel indirimler, platformda çıkış yapmış bütün oyunların geliştiricilerinin katılımına açık. O yüzden hemen hemen her kategoriden binlerce oyunda fırsatlar elde edersiniz. Geliştiriciler, oyunlarının daha fazla kişiye ulaşması için bu tür indirimlerde oyunlarını öne çıkaracak indirimler yaptığı için söz konusu tarihleri kaçırmamanız büyük önem taşır.

Steam'de Neden Düzenli Olarak İndirim Yapılıyor?

Steam'de indirim yapılmasının temel sebebi elbette bunun ekstra maliyetinin olmaması. Fiziksel ürünlerin aksine dijital oyunları geliştirip piyasaya sürdükten sonra çok yüksek bir talep olur. Oyunu alan alır. Yayıncılarsa aradan geçen belirli bir sürenin ardından satın alım miktarındaki yavaşlama sorununu aşmak adına oyunlarını indirim kapsamına alır ve oyunu daha ucuza geniş kitlelerle buluşturur.

İkinci sebep, Steam'in algoritması ile ilgili. Yeni çıkan oyunlara şöyle bir bakacak olursanız her gün yüzlerce oyun yayınlandığını görürsünüz. Bu kadar yapım arasından sizin oyununuzun öne çıkması oldukça zor. Ama bir oyun eğer nidirime girerse onu daha önce istek listesine eklemiş olan binlerce kullanıcıya direkt bildirim gider. Ayrıca indirim fırsatları arasında oyununuz öne çıkar. Bu da daha geniş kitlelere ulaşıp satışların artmasını sağlar.

Editörün Yorumu

Steam'deki indirimleri düzenli olarak takip eden kişilerdenim. Ama ben tematik indirimlere çok ilgi göstermem. Çünkü nadiren istediğim oyunlar indirime girer. Bunun yerine mevsimler indirimleri değerlendirmeyi tercih ediyorum. Böylece çok daha geniş tür yelpazesinde önemli indirimleri değerlendirebiliyorum. Siz de benim gibi büyük indirimlere daha çok eğilim gösteriyorsanız mevsimsel indirimlerin tarihini kaçırmamanızı öneririm.