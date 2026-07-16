Bu Tarihlere Dikkat: Steam'deki Çok Sayıda Oyunun Fiyatı Düşecek
Valve, Steam'de 2026 yılının geri kalanında ve 2027'nin ilk yarısında düzenlenecek olan indirim kampanyalarının tarihini paylaştı. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Valve tarafından paylaşılan yeni listeye göre Steam'de 2026 yılındaki en büyük indirim, 1-8 Ekim 2026 tarihinde sonbahar indiriminde gerçekleşecek.
- 2026 yılının henüz günü netleşmese de Kasım ayında özel indirim başlayacak. Bu indirim kapsamında pek çok oyunun fiyatı oldukça düşecek.
- Oyuncular eğer belirli türdeki oyunlar için değil, her kategoriden büyük indirimler bekliyorsa mevsimsel indirimlere göz atmalı. Tematik festivallerde sadece belirli türdeki oyunlar için indirim yapılır ve indirim oranı da popüler oyunlarda çok yüksek olmaz. Yine de onların da kaçırılmamasında fayda var.
Oyunların fiyatının yüksek olmasından şikâyetçi misiniz? O halde indirimleri takip etmek iyi bir fikir olabilir. Valve, 2027 yılının ilk yarısında kendi dijital oyun mağazası Steam'de gerçekleşecek olan tüm indirim kampanyaları için net tarihler paylaştı. Gelecek yılın ilk yarısında bu indirimleri kaçırmamak için sayfayı yer imlerine kaydetmenizde fayda var.
2027'nin İlk Yarısında Steam'de Hangi İndirimler Olacak?
|Tarih
|Etkinlik Adı
|Türü
|20 - 27 Temmuz 2026
|Tren Festivali
|Tematik Festival
|3 - 10 Ağustos 2026
|Cyberpunk Festivali
|Tematik Festival
|17 - 20 Ağustos 2026
|Pins & Pegs Festivali
|Tematik Festival
|31 Ağustos - 7 Eylül 2026
|PvE Hayatta Kalma ve Üretim Festivali
|Tematik Festival
|10 - 14 Eylül 2026
|Programlama Festivali
|Tematik Festival
|14 - 21 Eylül 2026
|Grup Tabanlı RYO Festivali
|Tematik Festival
|1 - 8 Ekim 2026
|Steam Sonbahar İndirimi
|Mevsimsel Büyük İndirim
|12 - 19 Ekim 2026
|Yemek Pişirme Festivali
|Tematik Festival
|19 - 26 Ekim 2026
|Steam Next Fest
|Gelecek Festivali
|26 Ekim - 2 Kasım 2026
|Steam Çığlık Festivali
|Tematik Festival
|16 - 23 Kasım 2026
|Sıra Tabanlı RYO Festivali
|Tematik Festival
|Kasım (Tarihler açıklanacak)
|Kara Cuma Özel İndirimleri
|Özel İndirim Dönemi
|17 Aralık 2026 - 4 Ocak 2027
|Steam Kış İndirimi
|Mevsimsel Büyük İndirim
|14 - 18 Ocak 2027
|Masaüstü Arkadaşı Festivali
|Tematik Festival
|25 Ocak - 1 Şubat 2027
|Dükkan İşletme Festivali
|Tematik Festival
|4 - 8 Şubat 2027
|Koyun Festivali
|Tematik Festival
|8 - 15 Şubat 2027
|Couch Co-Op Festivali (Aynı Ekranda Oynanan Co-Op Oyun Festivali)
|Tematik Festival
|22 Şubat - 1 Mart 2027
|Steam Next Fest: Şubat 2027
|Gelecek Festivali
|8 - 15 Mart 2027
|Ritim Festivali
|Tematik Festival
|18 - 25 Mart 2027
|Steam İlkbahar İndirimi
|Mevsimsel Büyük İndirim
|29 Mart - 5 Nisan 2027
|Dinozorlar vs. Robotlar Festivali
|Tematik Festival
|12 - 19 Nisan 2027
|Yarış Festivali
|Tematik Festival
|22 - 26 Nisan 2027
|Cadı Festivali
|Tematik Festival
|26 Nisan - 3 Mayıs 2027
|Dövüş Festivali
|Tematik Festival
|10 - 17 Mayıs 2027
|Gerçek Zamanlı Strateji Festivali
|Tematik Festival
|31 Mayıs - 3 Haziran 2027
|Dağcılık Festivali
|Tematik Festival
|14 - 21 Haziran 2027
|Steam Next Fest
|Gelecek Festivali
|24 Haziran - 8 Temmuz 2027
|Steam Yaz İndirimi
|Mevsimsel Büyük İndirim
Steam'de Oyunlar En Çok Hangi İndirimlerde Ucuzluyor?
Steam'deki en büyük indirim oranlarını gördüğümüz büyük fırsatlar, her yıl dört kez düzenlenen mevsimsel büyük indirimlerde ortaya çıkar. Paylaşılan takvime göre önümüzdeki en büyük fırsatlar, 1-8 Ekim 2026'da düzenlenecek sonbahar indirimi, 17 Aralık 2026 - 4 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek büyük kış indirimi, 18-25 Mart 2027'de ilkbahar indirimi ve 24 Haziran - 8 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek yaz indiriminde söz konusu hâle gelecek.
Sadece belirli oyun türlerine odaklanan tematik festivallerin aksine bu büyük mevsimsel indirimler, platformda çıkış yapmış bütün oyunların geliştiricilerinin katılımına açık. O yüzden hemen hemen her kategoriden binlerce oyunda fırsatlar elde edersiniz. Geliştiriciler, oyunlarının daha fazla kişiye ulaşması için bu tür indirimlerde oyunlarını öne çıkaracak indirimler yaptığı için söz konusu tarihleri kaçırmamanız büyük önem taşır.
Steam'de Neden Düzenli Olarak İndirim Yapılıyor?
Steam'de indirim yapılmasının temel sebebi elbette bunun ekstra maliyetinin olmaması. Fiziksel ürünlerin aksine dijital oyunları geliştirip piyasaya sürdükten sonra çok yüksek bir talep olur. Oyunu alan alır. Yayıncılarsa aradan geçen belirli bir sürenin ardından satın alım miktarındaki yavaşlama sorununu aşmak adına oyunlarını indirim kapsamına alır ve oyunu daha ucuza geniş kitlelerle buluşturur.
İkinci sebep, Steam'in algoritması ile ilgili. Yeni çıkan oyunlara şöyle bir bakacak olursanız her gün yüzlerce oyun yayınlandığını görürsünüz. Bu kadar yapım arasından sizin oyununuzun öne çıkması oldukça zor. Ama bir oyun eğer nidirime girerse onu daha önce istek listesine eklemiş olan binlerce kullanıcıya direkt bildirim gider. Ayrıca indirim fırsatları arasında oyununuz öne çıkar. Bu da daha geniş kitlelere ulaşıp satışların artmasını sağlar.
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Editörün Yorumu
Steam'deki indirimleri düzenli olarak takip eden kişilerdenim. Ama ben tematik indirimlere çok ilgi göstermem. Çünkü nadiren istediğim oyunlar indirime girer. Bunun yerine mevsimler indirimleri değerlendirmeyi tercih ediyorum. Böylece çok daha geniş tür yelpazesinde önemli indirimleri değerlendirebiliyorum. Siz de benim gibi büyük indirimlere daha çok eğilim gösteriyorsanız mevsimsel indirimlerin tarihini kaçırmamanızı öneririm.