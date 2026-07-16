16 GB RAM'li Galaxy Z Fold 8 Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Samsung Galaxy Z Fold 8'in özellikleri açıklığa kavuştu. Katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Ayrıca video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecek.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

7,6 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1848 x 2448 piksel

1848 x 2448 piksel Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Boyutu: 5,5 inç

5,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1248 x 1972 piksel

1248 x 1972 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/1.9)

50 MP (f/1.9) Ön Kamera: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Batarya: 4.800 mAh

4.800 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48 sertifikası

IP48 sertifikası Ağırlık: 201 gram

201 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 4.5 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

7,6 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1848 x 2448 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 5,5 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1248 x 1972 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy Z Fold 7'nin 8,0 inç büyüklüğündeki ana ekranı, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1968 x 2184 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. 6,5 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi bulunacak. Bu işlemci ile standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasında hız farkı bulunuyor. For Galaxy sürümünde 4.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Standart sürümde 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hııznda çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. For Galaxy sürümü, yarış oyunu CarX Street ve aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Battle royale oyunu PUBG Mobile ortalama 90 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve yarış oyunu Asphalt Legends ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alacak.

Diyafram açıklığı, ışık miktarını ayarlıyor ve arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebilir. Ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu arada Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel ön kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Galaxy Z Fold 8, 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 201 gram ağırlığında olan katlanabilir telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy Z Fold 7'de 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy Z Fold 7, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Z Fold 8 'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 bin TL'ye satılıyor. Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 123 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı katlanabilir telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da telefon kullanımını doğrudan olumlu yönde etkiliyor. Bu arada Dynamic AMOLED 2X'in teleofn kullanımını çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi hem de çok canlı renklere sahip olması. Bunların yanı sıra yeni telefonun yoğun efektlere sahip oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.