PowerPoint'e Gerek Kalmadı! Artık Tek Tıkla Sunum Yapabilirsiniz

Google, uzun bir zamandır kullanımda olan ancak yeni yeni keşfedilmeye başlanan yapay zeka destekli araştırma aracı NotebookLM'ye iki kullanışlı özellik daha getirdi. Bu özellikler, görsel düzenleme ve slayt hazırlama gibi amaçlarla kullanılan Canva ya da PowerPoint gibi araçlara olan gereksinimi tamamen ortadan kaldırıyor.

NotebookLM'e İki Yeni Özellik Geldi

Google'ın NotebookLM isimli araştırma aracı artık yüklenen kaynaklardan otomatik olarak sunumlar oluşturuyor. Hazırlanan slaytlar, yapay zeka tarafından oluşturulan alışıldık slaytlardan çok farklı görünüyor. Bütün slaytlar belirli bir düzene göre oluşturuluyor, bir önceki slayt ile sonraki slayt arasında bağlantı bulunuyor.

Next up… Slide Decks!



Turn your sources into a detailed deck for reading OR a set of presentation-ready slides. They are fully customizable, so you can tailor them to any audience, level, and style.



Officially rolling out to Pro users now (free users in the coming weeks)! pic.twitter.com/vdup57JKU6 — NotebookLM (@NotebookLM) November 20, 2025

Başlıklar kısa ve öz tutuluyor, konu doğrudan aktarılıyor. Ayrıca slaytlar görsel ögelerle birlikte destekleniyor. Konuya bağlı olarak grafik ve benzerleri ekleniyor. Kullanıcıların sunum hazırlamak için kullandığı PowerPoint ya da Canva gibi hizmetleri kullanmasına gerek kalmıyor. Bu da ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor.

Diğer yapay zeka araçları gibi bilgileri rastgele kaynaklardan çekmiyor. Bunun yerine kullanıcının yüklediği kaynaklara bağlı kalıyor. Böylelikle yapay zeka modellerinde sıkça görülen halüsinasyon (gerçekte var olmayan kaynaklara atıfta bulunma ve yanlış şeyleri doğru gibi aktarma durumu) sorunu yaşanmıyor.

In honor of today's 🍌🍌 launch we decided to release not one but TWO new outputs:



Starting with Infographics! Create customizable, high-quality, visual summaries of your sources. Information never looked so good.



Rolling out to Pro users now and free users in the coming weeks! pic.twitter.com/ulmpxQ2lrd — NotebookLM (@NotebookLM) November 20, 2025

Bu özellik, Google'ın en yeni görsel oluşturma modeli Nano Banana Pro ile destekleniyor. Aynı model, NotebookLM'e gelen ikinci özelliği de destekliyor. NotebookLM'de artık yüklediğiniz kaynakların yüksek kaliteli infografiklerini oluşturabiliyorsunuz. Yeni araç, kaynak sayısı ne kadar fazla olursa o kadar çok detaylı bir infografik oluşturuyor.

Her iki özellik de şu anda sadece Google AI Pro abonelerinin kullanımına sunulmuş durumda. İlerleyen haftalarda ise ücretsiz hesap sahiplerinin de erişimine açılması bekleniyor. Peki, sizin bu özellik ile ilgili düşünceleriniz neler? Yeni özelliklerle ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.