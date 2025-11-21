Her Fotoğrafta Kullanmak İsteyeceğiniz Yapay Zeka Aracı Sunuldu

Google, yapay zeka ile oluşturulan görselleri tespit etme aracı SynthID'yi Gemini uygulamasına getirdi. Son güncellemenin ardından bir görüntünün yapay zeka modelleri ile oluşturulup oluşturulmadığı (ya da düzenlenip düzenlenmediği) doğrudan Gemini üzerinden öğrenilebiliyor ancak bu araç sadece Google'ın kendi filigranlarını tespit edebiliyor.

Google, SynthID'yi Gemini'a Entegre Etti

Google, bu hafta en gelişmiş yapay zeka modelleri Gemini 3 Pro ile Nano Banana Pro'yu Gemini üzerinden kullanıma sundu. Daha akıllı cevaplar veren, kodlama gibi konularda daha iyi analizler yapan Gemini 3 Pro ve çok daha kaliteli görüntüler oluşturup düzenleme yapabilen Nano Banana Pro'nun yanı sıra SynthID aracını da Gemini uygulamasına entegre etti.

Bilmeyenler için teknoloji devi, Nano Banana gibi görsel odaklı yapay zeka modelleri ile oluşturulan görsellerin sağ alt köşesine küçük bir filigran ekliyor ama bunu kırpıp ortadan kaldırmak mümkün olduğu için Google da bunların tespit edilemez hâle getirilmesini sağlamak adına ayrıyeten görünmez filigran ekliyor.

Bu filigran, klasik filigran ekleme yönteminden çok farklı çalışıyor. Ne kadar dikkatli bir şekilde bakarsanız bakın, bu filigranı göremiyorsunuz. Ayrıca istediğiniz kadar kıprma, yeniden boyutlandırma, sıkıştırma gibi işlemler uygulayın, bu tür işlemlerden etkilenmiyor. Bu, SynthID'nin filigranı doğrudan piksel değerlerine gömmesinden kaynaklanıyor.

Gemini'da SynthID Nasıl Kullanılır?

Gemini'ı açın.

Yapay zeka ile oluşturulduğunu düşündüğünüz bir görseli yükleyin.

Bunun Google'ın yapay zekası kullanılarak oluşturulup oluşturulmadığını sorun.

Gemini, SynthID ile eklenen dijital filigranı kontrol edecek ve size bunun AI üretimi olup olmadığını belirtecek.

SynthID şu an sadece fotoğraflar üzerinde çalışıyor ancak teknoloji devi, bununla yakında yapay zeka ile oluşturulan videoların tespit edilmesinde kullanılmasını sağlamayı da planlıyor. Ayrıca Google Arama da dahil olmak üzere diğer hizmetlere de entegre edileceği de belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar görsellerin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını anında öğrenebilecek.