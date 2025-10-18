Türkiye Rekora Gidiyor: Araba Fiyatlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Belli Oldu!

Türkiye araba fiyatları konusunda rekora koşan ülkeler arasında yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında yapılan bir fiyat araştırması Türkiye'nin araba fiyatları konusunda en pahalı ülkeler arasında yer aldığını gösterdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Avrupa’nın En Pahalı Otomobil Pazarına Dönüştü!

Avrupa’da yapılan son fiyat karşılaştırması, Türkiye’deki otomobil pazarının ne kadar pahalı hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Euronews tarafından paylaşılan Eurostat verilerine göre Türkiye artık 36 Avrupa ülkesi arasında araç fiyatlarının en yüksek olduğu ülke konumuna geldi.

Verilere göre Türkiye’deki araç fiyat düzeyi Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 36,4 üzerinde. Yani AB’de 100 euro olan bir araç Türkiye’de ortalama 136 euroya satılıyor. Bu fark sadece döviz kuru kaynaklı değil. Uzmanlar Türkiye’de otomobil fiyatlarını belirleyen en önemli faktörlerin vergi oranları, ithalat maliyetleri ve üretici fiyatlandırma stratejileri olduğunu belirtiyor.

Özellikle ÖTV’nin motor hacmine, yakıt tipine ve donanım seviyesine göre değişmesi Türkiye’yi Avrupa’da fiyat sıralamasında açık ara zirveye taşıyor. Kur farkı da tabloyu ağırlaştırıyor zira euro ve dolar karşısındaki değer kaybı ithal modellerin fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) oluşturduğu “Kişisel Ulaşım Araçları Fiyat Düzeyi Endeksi”ne göre yapılan karşılaştırma sadece otomobilleri değil, motosiklet ve bisikletleri de kapsıyor.

Ancak sektör temsilcileri, bu farkın özellikle otomobil segmentinde daha da yüksek olduğunu vurguluyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de araç satış adetleri yüksek görünse de bu artış fiyat bazlı değil talep baskısına dayanıyor. Yani kullanıcılar araç alırken artık ihtiyaçtan çok yatırım amacıyla hareket ediyor. Uzmanlara göre bu durum, “otomobilin lüks değil, değer koruma aracı haline gelmesi” anlamına geliyor.

Araç Fiyatlarının En Yüksek Olduğu 10 Avrupa Ülkesi