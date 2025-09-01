1880'lerde Yapılan Bu Tablo, Bugünkü Telefonların İlham Kaynağı

Carl Pei'nin kurduğu Nothing, ilginç akıllı telefonlarıyla olduğu kadar YouTube videolarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, yayınladığı son videoda dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Nothing, Georges-Pierre Seurat’ın 1880’lerde yaptığı “A Sunday on La Grande Jatte” tablosu olmasa bugün akıllı telefonların da var olmayacağını öne sürdü.

1880'lerde Yapılan Bir Tablo Nasıl Günümüz Ekran Teknolojisine Benzeyebilir?

Sosyal medyada esprili videolarla gündemden düşmeyen Nothing, şimdi ise akıllı telefonlar ve 1880’lerde yapılan bir tablo arasında ilginç bir bağlantı kurdu. Nothing'e göre bu tablo modern ekran teknolojilerinin ilham kaynağı. Aslında bu tablo ile telefonlar aslında doğrudan bir bağlantı olmasa da Nothing'in bir açıdan baktığımızda haklı.

Seurat’ın söz konusu tablosu noktacılık tekniği ile hazırlanmış oldukça önemli bir eser. Bilmeyenler için bu küçük küçük renkli noktalar birbirine karıştırılmadan doğru yerlere konularak bütün bir resim oluşturulmak için kullanılan özel bir teknik. Aslında resim küçük noktalardan oluşsa da insanların gözünde bu noktalar birleşerek canlı ve net bir görüntüye dönüşüyor.

Elbette akıllı telefonların doğrudan bir tablodan esinlenerek ortaya çıktığını söylemek mümkün değil. Ancak bugün telefonlarımızda gördüğümüz ekranlar da aynı mantıkla çalışıyor. Milyonlarca küçük piksel bir araya gelerek canlı, detaylı ve bütünlüklü bir görüntü oluşturuyor.

Yani gerçekten de "A Sunday on La Grande Jatte" gibi noktacılık akımı ile yapılan tablolar arasında modern ekran teknolojileri arasında bir bağ kurmak mümkün. Tarih boyunca teknolojinin ilham aldığı pek çok konu var. Sadece sanat değil, doğadan ilham alan teknolojiler de var.