iPhone 17 Serisinin Kılıfları Sızdırıldı! Tasarımda Büyük Değişiklik

iPhone 17 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyat etiketleri ortaya çıkan iPhone 17 serisinin bu kez kılıfları sızdırıldı. Bu kılıflar, yeni iPhone modellerinin arka tasarımlarının nasıl olacağını gözler önüne serdi.

iPhone 17 Serisinin Kılıfları Nasıl Görünecek?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden iPhone 17 serisinin kılıfları paylaşıldı. Sızdırılan görüntülere göre iPhone 17'nın arka kamera tasarımı iPhone 16'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde iki adet kamera bulunacak.

iPhone 17 Air'in arka tarafında yalnızca bir adet arka kamera yer alacak. Bu telefonun 5,5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. En ince iPhone modeli ünvanını elinde tutan iPhone 6'nın ise 6,9 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in arka yüzeyinde büyük bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Kameraların yanında bir adet LED flaş bulunacak.

iPhone 17 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 799 dolar (32.845 TL), iPhone 17 Air 949 dolar (39.024 TL), iPhone 17 Pro 1.049 dolar (43.137 TL), iPhone 17 Pro Max ise 1.249 dolar (51.36 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 serisi 9 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikteiPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. iPhone 16 serisi de 9 Eylül'de tanıtılmıştı.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

iPhone 17 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17 Air, LTPO Super Retina XDR OLED üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 458 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alacak telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Telefonun 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.

146 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabilecek.

iPhone 17 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17 Pro, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 12 GB RAM'e sahip telefon gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana akmera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

iPhone 17 Pro'nun ön yüzeyinde 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak.

iPhone 17'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 8 GB RAM'e sahip iPhone 17 gücünü A19 işlemcisinden alacak. Telefonun Super Retina XDR OLED ekranı 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.