Nothing'in Yeni Uygun Fiyatlı Telefonu CMF Phone 1 Performans Testinde!

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Nothing, çok yakında CMF by Nothing markası adı altında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmek istiyor. Şu ana dek akıllı telefonla ilgili birçok sızıntı ve rapor ortaya çıktı. Bu sayede neler beklememiz gerektiğini biliyoruz. Peki, CMF Phone 1 kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

CMF Phone 1 Geekbench Testlerine Girdi

CMF Phone 1, A015 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.016, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 630 puan almayı başardı. Böylelikle telefonun birçok özelliği dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Akıllı telefona güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 7300 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan teste giren modelin 6 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim.

Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak. Bununla birlikte, 2x sensör içi yakınlaştırmalı 50 MP Sony birincil kamera ve henüz çözünürlüğü belli olmayan ikincil bir portre kamerası bizleri karşılayacak. Ancak, uygun fiyatlı olması sebebiyle üründe Optik Görüntü Sabitleme (OIS) bulunmayacak.

Geçmiş sızıntılar, telefonun 6,67 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan sAMOLED bir ekranla geleceğini iddia ediyor. Aynı zamanda, panelin delikli bir tasarıma sahip olacağı, 2.000 nit tepe parlaklık sunacağı ve HDR10+ desteğine sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

CMF by Nothing, CMF Phone 1'in hem Hindistan hem de Avrupa'da 8 Temmuz'da tanıtılacağını duyurdu. Nothing'in ülkemizde de faaliyet göstermesi nedeniyle, söz konusu cihazın Türkiye pazarına da gelmesini bekleyebiliriz.

