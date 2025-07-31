Türkiye'de Üretilen Ucuz Telefon Satışa Çıktı! İşte Özellikleri

Enteresan tasarımlarıyla öne çıkan akıllı telefon üreticisi Nothing, alt markası CMF'nin Türkiye'de ürettiği CMF Phone 1 için nihayet fiyat belirledi. Ülkemizde üretiliyor oluşuyla tüketicinin cebine olumlu yönde etki edecek CMF Phone 1, performans odaklı donanımı ve yapay zekâ özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İlaveten markanın reklam yüzünün Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu olmasıyla ülke reklamını olumlu yönde yapıyor.

Nothing CMF Phone 1 Teknik Özellikleri

Kutudan Android tabanlı Nothing OS arayüzü ve 45W değere sahip Nothing şarj adaptörü hediyesiyle çıkan CMF Phone 1; 128 GB ve 256 GB olarak iki farklı seçenekle geliyor. Renk olarak su yeşili, siyah ve turuncu seçeneklere sahip olmasıyla oldukça şık bir telefon. Dahası, bu şıklık kısmen özelleştirilebiliyor. Telefonun arka kapağını değiştirebiliyorsunuz. CMF Phone 1'in teknik özellikleri şöyle:

6,67 inç AMOLED ekran 120 Hz ekran tazeleme hızı

8 GB RAM 16 GB'a kadar artırılabilir sanal RAM desteği

MediaTek Dimensity 7300 (5G destekli)

5.000 mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj desteği

50 MP Sony ana kamera (geniş açı) 2 MP derinlik sensörü 16 MP selfie kamerası

(geniş açı)

Nothing CMF Phone 1 Türkiye Satış Fiyatı

Fiyat/performans telefonları kategorisine girebilecek CMF Phone 1'in 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ₺18.999 fiyatla piyasaya sürüldü. Bir üst versiyon 256 GB ise yalnızca ₺1.000 farkla ₺19.999'ye satılıyor.