Nothing'in Uygun Fiyatlı Akıllı Saati Ortaya Çıktı: 11 Günlük Pil Ömrü İle Geliyor!

Nothing'in uygun fiyatlı teknolojik ürünleriyle bilinen alt markası CMF, giyilebilir teknoloji pazarındaki yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl CMF Watch Pro 2 modeliyle büyük beğeni toplayan şirket, şimdi de yeni CMF Watch Pro 3 ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Son yaşanan sızıntılar, merakla beklenen bu akıllı saatin hem tasarım odaklı özelliklerini hem de fiyatlandırmasını gün yüzüne çıkardı. Buna göre CMF Watch Pro 3, yeni renk seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Selefine kıyasla bir miktar fiyat artışı ile satışa sunulacak cihaz, yine de piyasaki uygun fiyatlı alternatiflerden biri olarak öne çıkacak. İşte detaylar!

Nothing CMF Pro 3 99 Euro Karşılığında Satışa Sunulacak

Paylaşılan bilgilere göre yeni Nothing CMF Watch Pro 3, Avrupa pazarında 99 euroluk bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatlandırma, cihazın selefine kıyasla 20 euroluk bir artışla geleceği anlamına geliyor. Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen CMF Watch Pro 2 çıktığında 79 dolar karşılığında satışa sunulmuştu. Öte yandan yeni ürünün çıkış tarihi konusunda henüz net bir bilgi mevcut değil.

Sızdırılan bilgiler, Nothing CMF Watch Pro 3'ün renk seçeneklerine de ışık tuttu. Buna göre yeni akıllı saat, mavi, turuncu ve açık gri tonlarının yanı sıra, koyu griye yakın yeni bir renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Tasarım açısından büyük bir yenilik beklenmezken, cihazın fiyat artışına paralel olarak teknik özelliklerinde önemli iyileştirmeler sunması öngörülüyor.

Nothing CMF Pro 3 Özellikleri

Yeni akıllı saatin teknik detayları ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak fikir edinmek adına cihazın selefi CMF Watch Pro 2'nin özelliklerine göz atabiliriz. 2024 yılında piyasaya sürülen cihaz, 60 Hz yenileme hızı ve 620 nit tepe parlaklığı sunan 1.32 inçlik yuvarlak AMOLED bir ekrana sahip. 305 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen saat, bu pili sayesinde 11 güne kadar ayakta kalabiliyor.

13,6 mm kalınlığındaki alüminyum kasası, ek kişiselleştirme için değiştirilebilir çerçevesi ve dijital pusulası ile dikkat çeken Watch Pro 2, el hareketiyle çağrıları yanıtlamayı sağlayan jest kontrolüyle öne çıkıyor. GPS başta olmak üzere pek çok sensöre ev sahipliği yapan cihazda ayrıca, 120'den fazla egzersiz modu, bluetooth araması, IP68 su ve toz direnci de mevcut.

Peki siz yeni CMF Watch Pro 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...