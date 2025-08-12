Nothing'in 80 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklığı Türkiye'de Satışa Sunuldu

Sıra dışı tasarıma ve güçlü donanıma sahip Nothing Phone (3) ve uzun pil ömrüyle öne çıkan kulak üstü kulaklık Nothing Headphone (1) Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, AirPods Max'in rakibi Headphone (1) ne kadar fiyata satılıyor?

Nothing Headphone (1) Türkiye Fiyatı

Nothing tarafından 2025 yılının temmuz ayında tanıtılan Nothing Headphone (1) için 14 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Sıra dışı tasarıma sahip olan kulak üstü kulaklık siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Nothing Headphone (1) Özellikleri

Nothing'in ilk kulak üstü kulaklık modeli Headphone (1), 40 mm dinamik sürücüye sahip. Üst düzey bir ses deneyimi sunan kulaklıkta gerçek zamanlı uyarlanabilir aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaflık modu bulunuyor. ANC ve şeffaflık modu arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Kulaklıkta düşük gecikme modu da mevcut. Bu mod, oyun oynarken önemli bir avantaj sağlayacak. Dört adet mikrofona sahip olan Headphone 1'de arka plan gürültüsünü minimum seviyeye indirerek sesin karşı tarafa net gitmesine yardım eden AI destekli Clear Voice teknolojisi bulunuyor.

1.040 mAh batarya kapasitesine sahip kulaklık ANC kapalıyken 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği etkinken 35 saat pil ömrü elde ediliyor. 5 dakikalık bir şarj ile ANC kapalıyken 5 saate kadar kullanım imkânı sunuyor.

Kulaklığın üzerinde bulunan butonlar aracılığıyla aramaları yanıtlama, bir sonraki şarkıya geçme, sesi duraklatma dahil çeşitli işlemler yapılabiliyor. Gelişmiş EQ desteği sunan kulaklıkta IP52 sertifikası da yer alıyor. Bu sertifika, kulaklığın su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

329 gram ağırlığındaki kulaklıkta çift bağlantı desteği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde iki cihaz arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Kulaklığın üzerinde şarj duurmunu gösteren bir LED ışık da bulunuyor. LED aracılığıyla kulaklığın şarj olup olmadığı hızlıca öğrenilebiliyor.