En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Bunlar Performans Canavarı

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android telefonlar belli oldu. İşte büyük başarı elde eden telefonlara dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

AnTuTu, 2025 yılının haziran ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede Red Magic 10S Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Red Magic 10S Pro+, AnTuTu testinde 2 milyon 907 bin 137 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 885 bin 215 puan alan vivo X200 Ultra bulunuyor. Bu telefonda da Snadpragon 8 Elite mevcut.

Üçüncü sırada OPPO Find X8 Ultra yer aldı. Gücünü Snadpragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon AnTuTu testinde 2 milyon 883 bin 92 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip vivo x200s ise 2 milyon 874 bin 982 puan ile dördüncü sırada konumlandı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan iQOO Neo10 Pro+ beşinci sırada yer aldı. Telefon testte 2 milyon 868 bin 57 puan aldı. Bu telefonu 2 milyon 842  bin 16 puan ile Realme GT 7 Pro takip etti. Listenin tamamı şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Haziran 2025)

  1. Red Magic 10S Pro+: 2.907.137 puan
  2. vivo X200 Ultra: 2.885.215 puan
  3. OPPO Find X8 Ultra: 2.883.092 puan
  4. vivo X200s: 2.874.982 puan
  5. iQOO Neo10 Pro+: 2.868.057 puan
  6. Realme GT 7 Pro: 2.842.016 puan
  7. OnePlus Ace 5 Pro: 2.726.504 puan
  8. OnePlus 13: 2.713.111 puan
  9. iQOO 13: 2.701.069 puan
  10. Redmi K80 Ultra: 2.662.420 puan

 

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