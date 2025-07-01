En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Bunlar Performans Canavarı
AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android telefonlar belli oldu. İşte büyük başarı elde eden telefonlara dair detaylar!
AnTuTu, 2025 yılının haziran ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede Red Magic 10S Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.
Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Red Magic 10S Pro+, AnTuTu testinde 2 milyon 907 bin 137 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 885 bin 215 puan alan vivo X200 Ultra bulunuyor. Bu telefonda da Snadpragon 8 Elite mevcut.
Üçüncü sırada OPPO Find X8 Ultra yer aldı. Gücünü Snadpragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon AnTuTu testinde 2 milyon 883 bin 92 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip vivo x200s ise 2 milyon 874 bin 982 puan ile dördüncü sırada konumlandı.
Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan iQOO Neo10 Pro+ beşinci sırada yer aldı. Telefon testte 2 milyon 868 bin 57 puan aldı. Bu telefonu 2 milyon 842 bin 16 puan ile Realme GT 7 Pro takip etti. Listenin tamamı şu şekilde:
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Haziran 2025)
- Red Magic 10S Pro+: 2.907.137 puan
- vivo X200 Ultra: 2.885.215 puan
- OPPO Find X8 Ultra: 2.883.092 puan
- vivo X200s: 2.874.982 puan
- iQOO Neo10 Pro+: 2.868.057 puan
- Realme GT 7 Pro: 2.842.016 puan
- OnePlus Ace 5 Pro: 2.726.504 puan
- OnePlus 13: 2.713.111 puan
- iQOO 13: 2.701.069 puan
- Redmi K80 Ultra: 2.662.420 puan