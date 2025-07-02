Tasarımıyla Fark Yaratan Nothing Phone (3) Tanıtıldı! 16 GB RAM'i Var

2025 yılının mart ayında Phone (3a) serisini tanıtan Nothing, yeni bir telefon tanıttı. İlginç bir tasarıma sahip olan Phone (3) isimli telefon yüksek yenileme hızı, 50 MP ön kamera, 16 GB RAM ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Nothing Phone (3) Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Nothing Phone (3), AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Phone (3) 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 65W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.68 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile birlikte gelen telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ön kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor.

218 gram ağırlığındaki telefonda IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Ekran altı parmak izi sensörünü içeren telefon 160,6 x 75,59 x 8,99 mm boyutlarında.

Nothing Phone (3) Fiyatı