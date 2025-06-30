Nothing'den Sıra Dışı Kulaklık: 80 Saat Pil Ömrü Sunuyor!

İlginç tasarıma sahip olan Nothing Headphone 1'in özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Nothing'in kulak üstü kulaklığı, devasa batarya kapasitesi, uzun pil ömrü ve ses kalitesiyle öne çıkacak.

Nothing Headphone 1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Nothing'in yeni kulaklığı aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olacak. Kulaklıkta ayrıca şeffaflık modu da bulunacak. Bu modlar, kulaklık deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak.

Headphone 1'de düşük gecikme modu da yer alacak. Bu mod, oyun oynarken önemli bir avantaj sağlayacak. Bluetooth 5.3 teknolojisine sahip kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabilecek. Böylece iki cihaz arasında kolayca geçiş yapılabilecek.

1.040 mAh batarya kapasitesine sahip kulaklık ANC kapalıyken 80 saate kadar pil ömrü sunacak. ANC özelliği etkinken 35 saat pil ömrü elde edilecek. 5 dakikalık bir şarj ile ANC kapalıyken 5 saate kadar kullanım imkânı sunulacak.

40 mm dinamik sürücülere sahip kulaklığın 329 gram, şaj kutusu ise 265 gram ağırlığında olacağı söyleniyor. Kişisel ses profili oluşturma olanağı sağlayacak kulaklık AAC, SBC ve LDAC kodeklerini destekleyecek.

Nothing Headphone 1'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Headphone 1'in 309 dolar (12.329 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

Nothing Headphone 1 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Headphone 1'in 1 Temmuz 2025 tarihinde Phone 3 ile beraber tanıtılması bekleniyor.