Nothing'in Sıra Dışı Tasarımlı Kulaklığının Videosu Sızdırıldı

Nothing'in yeni kulaklığı Headphone 1'in videosu ortaya çıktı. Bununla birlikte kulak üstü kulaklığın nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görünüşe göre kulaklık sıra dışı bir tasarıma sahip olacak.

Nothing Headphone 1'in Tasarımı Belli Oldu

TechAvid isimli YouTube kanalı üzerinden Nothing Headphone 1'in videosu paylaşıldı. Nothing'in ilk kulak üstü kulaklık modeli farklı tasarımıyla öne çıkıyor. Görüntülere göre kulaklıkta üç adet buton bulunacak. Bu butonlar aracılığıyla kulaklık daha kolay bir şekilde kullanılabilecek.

Ortaya çıktığı günden itibaren merakla beklenmeye başlanan siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Ses sürücülerine dair bilgi paylaşılmadı ancak aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.

Nothing'in yeni kulaklığı kablosuz olacak ancak bir görselde kulaklığa 3,5 mm'lik bir ses jakının takılı olduğunu görüyoruz. Bu, kulaklığın kablolu bağlantı desteğine de sahip olacağını gösteriyor.

Nothing Headphone 1'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Headphone 1'in 309 dolar (12.269 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

Nothing Headphone 1 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Headphone 1'in 1 Temmuz 2025 tarihinde Phone 3 ile beraber tanıtılması bekleniyor.