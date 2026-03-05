5,6 Gün Şarjı Bitmeyen Kulaklık Tanıtıldı! Sıra Dışı Tasarımı Var

Nothing'in uzun zamandır beklenen kulak üstü kulaklığı sonunda tanıtıldı. Headphone (a) olarak adlandırılan yeni modelde özellikle batarya tarafına yoğunlaşıldığı görülüyor. Yüksek pil ömrü ve hızlı şarj desteği ile ön plana çıkan cihaz, sıra dışı tasarımıyla da ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor.

Nothing Headphone (a)'nın Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm dinamik sürücüler

40 mm dinamik sürücüler Frekans Aralığı: 20 Hz-40 kHz

20 Hz-40 kHz ANC (Aktif Gürültü Engelleme): 40 dB'ye kadar

40 dB'ye kadar Pil Ömrü (ANC Kapalı): 135 saate kadar

135 saate kadar Pil Ömrü (ANC Açık): 75 saate kadar

75 saate kadar Hızlı Şarj: Sadece 5 dakikalık şarj ile 8 saate kadar kullanım

Sadece 5 dakikalık şarj ile 8 saate kadar kullanım Tam Şarj Süresi: 2 saat

2 saat Aynı Anda İki Cihaza Bağlanma: Mümkün

Mümkün Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, pembe ve sarı

Siyah, beyaz, pembe ve sarı Ağırlık: Yaklaşık 310 gram

Nothing Headphone (a) Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

Sürücüler ideal ses performansı elde etmeye olanak tanıyor. Hatta üst modeli Headphone (1) de aynı sürücüye sahip. Bu da bizi daha uygun fiyatlı model diye ses kalitesinden ödün verilmediği sonucuna götürüyor. Öte yandan cihaz, geniş frekans aralığı sayesinde cızırtı ve bozulmalarla karşılaşma olasılığınızı düşürüyor. Kayıpsız ses desteği sayesindeyse daha zengin bir ses deneyimi elde ediyorsunuz.

Nothing Headphone (a) Gürültü Engelliyor mu?

Nothing Headphone (a), dB'ye kadar gürültü engelleyebiliyor. Cihaz, bunun için iki özel mikrofonla donatıldı. Özellike toplu taşıma araçlarındaki o istenmeyen uğultudan büyük ölçüde kurtulursunuz. Ayrıca dışarıda yürürken duyabileceğiniz rahatsız edici araç seslerini de ciddi ölçüde azaltır. En nihayetinde gürültü tamamen yok olmasa da ortamdaki gürültüden çok fazla etkilenmiyorsunuz.

Nothing Headphone (a)'nın Ne Kadar Pil Ömrü Var?

Yeni kulaklığın pil ömrü, hangi özelliklerin kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği etkinleştirildiğinde 75 saate kadar pil ömrü elde ederken bu özelliği kapatıldığında ise toplam kullanım süresi 135 saate kadar çıkıyor. Öte yandan cihazı sadece 5 dakika şarj ederek 8 saate kadar kullanım süresi elde edebiliyorsunuz.

Nothing Headphone (a) Aynı Anda İki Cihaza Bağlanıyor mu?

Nothing'in bu kulaklığı, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Örneğin tablette video izlerken telefonunuza bir arama gelirse manuel olarak geçiş yapmanıza gerek kalmadan aramaya cevap vermeniz mümkün. Bluetooth 5.4 desteğiyle gelen cihaz, bu özellik sayesinde aramaları kaçırma derdine de ortadan kaldırıyor.

Nothing Headphone (a) Türkiye'de Satılacak mı?

Nothing Headphone (1), yeni tanıtılan cihazın bir üst modeli ve şu an 14 bin 999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yakın zamanda Headphone (a) modelinin de Türkiye'ye getirilmesi muhtemel görünüyor. Ancak şimdiye kadar bu konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadığını belirtmek gerekiyor.

Nothing Headphone (a)'nın Fiyatı Ne Kadar?

Nothing Headphone (a) için 159 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 8 bin 132 TL'ye denk geliyor ancak Türkiye'ye gelmesi hâlinde vergi TRT bandrolü ve KDV gibi ek ücretlendirmelerle birlikte fiyatının en az 12 bin 500 TL'yi bulması muhtemel ancak çıkışa özel 10.500 TL civarı bir fiyat etiketi de görebiliriz. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını not düşelim.

Editörün Yorumu

Nothing'in kulaklıklarının tasarımı dolayısıyla bana pek hitap ettiği söylenemez. Daha sade ve dikkat çekmeyen kulaklıklar tercih ediyorum ancak teknik özellik üzerinden değerlendirmek gerekirse Headphone (a)'nın günün büyük bir kısmını yolda geçirenler için ideal bir seçenek olduğunu söyleyebilirim.

Gürültü engelleme performansı hayran bırakacak seviyede değil ama müziğe odaklanmanız için yeterli sayılır. Pil ömrü zaten gürültü engelleme etkin olsa bile 75 saate kadar gidiyor. Yani üç günden fazla şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki şarjınız bitti, 5 dakikalık şarjla 8 saat kullanım süresi elde ediyorsunuz. Günün en az iki üç saatini yolda geçiriyorsanız çok faydası dokunacağını düşünüyorum.