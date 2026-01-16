Nothing'in 55 Milyon Dolarlık Konsept Telefonunda Çift Snapdragon İşlemci ve Modüler Ekran Var

Bir süredir ünlü YouTuber ve yayıncıların hayallerindeki telefonlar gerçek olsa nasıl olurdu konseptli videolar yayınlayan Nothing, son olarak IShowSpeed'in hayalindeki telefon için kolları sıvadı. Bir konsept model üzerinde çalışan şirket, IShowSpeed'in tüm ihtiyaçlarını karşılayacak üç ekranlı, katlanabilir ve ultra dayanıklı bir telefon tasarladı. Mühendisliğin sınırlarını zorlayan şirket, projenin toplam maliyetini 55 milyon dolar olarak hesapladı.

Nothing, iShowSpeed'in Hayalindeki Telefonun Maliyetini 55 Milyon Dolar Olarak Hesapladı

Türkiye'de de faaliyet gösteren ve ürettiği ilginç tasarıma sahip akıllı telefon modelleriyle öne çıkan Nothing, kuşkusuz sosyal medyayı en etkili kullanan şirketlerden biri. Özellikle YouTube'da aktif olan akıllı telefon üreticisi, bir süredir "Hayalindeki Telefon" konseptli videolar çekiyor. Bu kapsamda başta teknoloji editörleri olmak üzere ünlü yayıncı ve YouTuber'lar Nothing'e hayallerindeki telefonu anlatıyor ve şirket de ortaya bir konsept çıkararak söz konusu telefonun maliyetini hesaplıyor.

Bu videoların sonuncusu ise IShowSpeed'in hayalindeki telefon oldu. Serinin önceki konuklarının aksine Speed'in hayalindeki telefon düz değil, katlanabilir bir model oldu. Aynı anda birden çok platformda yayın yapan Speed, iki yayının yorumlarını da okuyabilmek adına uzun süredir katlanabilir akıllı telefon modellerini tercih ediyor. Durumun farkında olan Nothing ise bunun da ötesine giderek IShowSpeed için üçe ekranlı katlanabilir bir telefon konsepti tasarlamış.

Ancak telefon bildiğiniz üçe katlanabilir ekranlardan değil. Bu tasarımın neden olduğu sağlamlık sorunlarını aşmak isteyen Nothing, modüler bir tasarım kullanmış. Üçüncü isteğe bağlı olarak telefona takılıp çıkarılabiliyor ve bağımsız bir telefon olarak çalışabiliyor. Bu nedenle telefonda iki adet Snapdragon Elite serisi işlemci ve iki adet batarya bulunuyor. Böylelikle iki parça da bağımsız olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca arkasında yayın kamerası olarak da kullanılmak üzere ekstra lens takmak için manyetik bir halka bulunuyor. Bu konsepti daha önce Xiaomi'de de görmüştük. IShowSpeed'in hareketli yaşamını göz önünde bulunduran Nothing, telefonun üçüncü ekranında safir kristallerinden üretilen bir malzeme kullandı. Çerçevede ise askeri ekipmanlarda bulunan ve darbeleri emen termoplastik elastomer isimli bir malzeme kullanıldı.

Ayrıca yayıncının kaotik yayın anlarını da göz önünde bulunduran şirket, telefonun gövdesinde ısıya dayanıklı epoksi ile güçlendirilmiş Kevlar malzeme kullandı. Speed'in canlı yayın ihtiyacını göz önünde bulunduran şirket, bu model için özel bir aparat tasarladı. USB-C ile telefona bağlanan aparat, içerisindr bulunan bağlantı teknolojileriyle her ortamda yüksek kalitede canlı yayın yapabiliyor. Peki bu hayal ürünü telefon gerçekten üretilse maliyeti ne kadar olurdu?

Nothing'e göre telefonun sadece parça maliyeti yaklaşık 1.838 dolar tutardı ki bu da vergiler hariç 79 bin 500 TL'ye denk geliyor. Ancak bu sadece sıfır kar ile üretilen parça maliyeti. Videoya göre şirketin böyle bir telefonu geliştirmek için Ar-Ge'ye harcaması gereken miktar en az 55 milyon dolar. Bu da kâr oranı da eklenince birim başı maliyeti oldukça artıran bir masraf. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? IShowSpeed'in hayalindeki telefon gerçek olsaydı alır mıydınız?