MediaTek'in Yeni İşlemcisi, Telefonları Performans Canavarı Yapacak

Qualcomm'un en büyük rakiplerinden biri olan MediaTek, Dimensity 9500s isimli yeni amiral gemisi mobil işlemcisini tanıttı. Bununla birlikte işlemcinin tüm teknik özellikleri belli oldu. 3.73GHz hıza kadar ulaşabilen bu güçlü işlemci, yüksek performans sunacak. Böylece genel mobil cihaz kullanım deneyimi üst seviyeye taşınacak.

MediaTek Dimensity 9500s Özellikleri

CPU Çekirdekleri: 8 çekirdek (1x Cortex-X925 3.73 GHz, 3x Cortex-X4 3.30 GHz ve 4x Cortex-A720 2.00 GHz)

8 çekirdek (1x Cortex-X925 3.73 GHz, 3x Cortex-X4 3.30 GHz ve 4x Cortex-A720 2.00 GHz) Üretim Süreci: 3 nm

3 nm GPU: Arm Immortalis-G925

Arm Immortalis-G925 Kamera: 8K 60fps Dolby Vision HDR video, 320 MP kamera desteği

8K 60fps Dolby Vision HDR video, 320 MP kamera desteği Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 RAM: LPDDR5X, 9600Mbps hız

LPDDR5X, 9600Mbps hız Depolama: UFS 4.0

UFS 4.0 Ekran: WQHD+ çözünürlük, 180Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 9500s, bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. İş yüküne göre uygun çekirdek devreye giriyor. Basit işlerde düşük hızda çalışan verimli çekirdekler kullanılırken oyun veya yoğun kaynak gerektiren işler için güçlü çekirdekler devreye giriyor.

Bu CPU yapısı sayesinde gereksiz yere güçlü çekirdekler çalıştırılmıyor ve böylece daha uzun bir pil ömrü sunulması sağlanıyor. Grafik tarafında Arm Immortalis-G925 GPU bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s sayesinde mobil cihazlarda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Ray Tracing teknolojisini destekleyen Dimensity 9500s'te MAGT 3.0 ve MRFC 3.0 teknolojileri sayesinde stabil FPS değerleri, düşük gecikme ve güç tasarrufu elde ediliyor. Güçlü bir NPU'ya sahip olan işlemci, yapay zekâ tarafında da üst düzey bir performans sunuyor. Görüntü işleme tarafında MediaTek Imagiq ISP mevcut.

Söz konusu sistem, gerçek zamanlı hareket takibi, 8K 60 FPS Dolby Vision HDR video kaydı ve gelişmiş noise azaltma özelliklerini içeriyor. İşlemci ayrıca 320 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera sensörlerini de destekliyor. Ekran tarafında WQHD+ çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı desteği mevcut.

LPDDR5X RAM ve UFS 4 depolama desteğiyle birlikte gelen işlemci, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G teknolojilerini destekliyor. 9500s, MediaTek UltraSave 4.0 teknolojisi sayesinde daha düşük güç tüketerek cihazın daha uzun pil ömrü sunmasına yardım ediyor. İşlemcinin ilk hangi telefonlarda kullanılacağı ise henüz belli değil.