Nothing Phone 2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Cep Yakıyor!

Türkiye pazarına giriş yapan ve tasarımlarıyla tüm gözleri üzerine çeken Nothing Phone 2'nin Türkiye fiyatı ne yazık ki birçok kişiyi üzdü. Özellikleri, teknik donanımı ve tasarımı ile ön plana çıkan akıllı telefon, kendine has çizgisiyle satışa sunuldu.

Tasarımıyla Apple'a oldukça benzetilen Nothing Phone 2, arka kapak tasarımında LED aydınlatma ile geliyor. Kesik çizgi şeklinde ışıklandırmalar akıllı telefon pazarında cihazı oldukça öne çıkaran bir detay.

Nothing Phone 2 Fiyatı Beklentilerin Üzerinde

Bahsi geçen aydınlatmalar, telefona herhangi bir bildirim geldiğinde yanıp sönüyor ve kullanıcıya bilgi veriyor. Bunun haricinde bu LED aydınlatmaların özelleştirilmesi de mümkün oluyor. Kullanıcı ışıklandırmayı kendi istediği renge göre değiştirebiliyor.

Arayüzü ile de diğer telefon modellerinden ayrılan Nothing Phone 2, Android 13 tabanlı olan "Nothing OS 2.0" arayüzüne sahip. Bu da Android tabanlı diğer telefon modellerine oranla daha sade bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Nothing Phone 2 Özellikleri

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

RAM: 8 / 12 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Ekran: 6.7 inç, Full HD, OLED

Nothing Phone 2 Türkiye Fiyatı

Nothing Phone 2'nin 12 GB RAM + 512 GB depolama seçenekli Türkiye satış fiyatı 36.999 TL.