Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı Lansman Öncesinde Ortaya Çıktı!
5 Mart'ta düzenlenecek lansmanda tanıtılacak olan Nothing Phone 2a'nın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. İşte detaylar!
Lansman tarihine sayılı günler kalan fiyat ve önemli özellikleri belli olan Nothing Phone 2a, akıllı telefon pazarında fark yaratacak. 5 Mart'ta lansmanı yapılacak telefon modeli, orta segmente hitap edecek.
Ürün yelpazesinin genişletmeye yönelik iddialı hamleler yapan Nothing, uygun fiyatlı telefon modelleri arasına bir yenisini daha ekliyor. Nothing Phone 2a modeli, henüz piyasaya çıkmadan özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.
Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı
Telefonun en dikkat çeken özelliklerinin başında RAM ve depolama alanlarının geniş olması geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak olan Nothing Phone 2a'nın bir üst versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek.
Her iki telefon modeli de beyaz ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcı beğenisine sunulacak. 6,7 inç ekran genişliği ve 1080 x 2412 FHD+ çözünürlüğe sahip ekran özellikleri, kullanıcılara keyifli bir kullanım deneyimi yaşatacak.
- 120 Hz yenileme hızı
- AMOLED panel
- MediaTek Dimensity 7200
- 50 MP Samsung GN9+ ve 50 MP JN1 arka kamara
- 32 MP Sony IMX615 ön kamera
- Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi
Nothing Phone 2a Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Nothing Phone 2a özellikleri, Nothing marka akıllı telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 yılının kasım ayı içerisinde ortaya çıkan akıllı telefon modeli neler sunacak? 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılan tanıtım ile beraber
Nothing Phone 2a fiyatları ise şu şekildedir:
- Nothing Phone 2a 8 GB + 128 GB: 349 euro
- Nothing Phone 2a 12 GB + 256 GB: 399 euro
Nothing Phone öncesinde bugün (15 Şubat)'ta vivo X100 Pro'nun da küresel tanıtımı yapılacak.
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