Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı Lansman Öncesinde Ortaya Çıktı!

Lansman tarihine sayılı günler kalan fiyat ve önemli özellikleri belli olan Nothing Phone 2a, akıllı telefon pazarında fark yaratacak. 5 Mart'ta lansmanı yapılacak telefon modeli, orta segmente hitap edecek.

Ürün yelpazesinin genişletmeye yönelik iddialı hamleler yapan Nothing, uygun fiyatlı telefon modelleri arasına bir yenisini daha ekliyor. Nothing Phone 2a modeli, henüz piyasaya çıkmadan özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Telefonun en dikkat çeken özelliklerinin başında RAM ve depolama alanlarının geniş olması geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak olan Nothing Phone 2a'nın bir üst versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek.

Her iki telefon modeli de beyaz ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcı beğenisine sunulacak. 6,7 inç ekran genişliği ve 1080 x 2412 FHD+ çözünürlüğe sahip ekran özellikleri, kullanıcılara keyifli bir kullanım deneyimi yaşatacak.

120 Hz yenileme hızı

AMOLED panel

MediaTek Dimensity 7200

50 MP Samsung GN9+ ve 50 MP JN1 arka kamara

32 MP Sony IMX615 ön kamera

Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi

Nothing Phone 2a fiyatları ise şu şekildedir:

Nothing Phone 2a 8 GB + 128 GB : 349 euro

: 349 euro Nothing Phone 2a 12 GB + 256 GB: 399 euro

Nothing Phone öncesinde bugün (15 Şubat)'ta vivo X100 Pro'nun da küresel tanıtımı yapılacak.