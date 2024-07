12 GB RAM ve Dahası: Nothing'in Yeni Modeli Nothing Phone (2a) Plus'ın Özellikleri Ortaya Çıktı!

Nothing, 31 Temmuz'da Nothing Phone (2a) Plus'ı piyasaya sürecek ve bugün merakla beklenen yeni modelin özellikleri karşımızda.

12 GB RAM ile gelecek olan Nothing Phone (2a) Plus, MediaTek Dimensity 7350 işlemciden gücünü alacak. İlk ortaya çıkan sızıntılarda telefonda yer alan "Plus" kelimesinin fiziksel boyutla ilgili olması bekleniyordu ancak durum böyle olmayacak.

Nothing Phone (2a) Plus Neler Sunacak?

Nothing Phone (2a) Plus'ın Nothing Phone (2a) ile tamamen aynı ekrana sahip olacağı söyleniyor. Yeni model gri ve siyah renklerde sunulacak ve Nothing Phone (2a)'ya kıyasla biraz daha farklı bir kaplamaya sahip olacak.

Ayrıca yeni modelde selfie kamerası 50 MP sensöre yükseltiliyor ve şarj kapasitesi 50W'a çıkıyor. Resmileşen bilgilerden çıkıp söylenti tarafına da bakacak olursak Nothing Phone (2a) Plus'ın, her ikisi de 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki RAM sürümüyle geleceği iddia ediliyor.

Şimdilik telefona dair başka herhangi bir detay paylaşılmış değil ancak lansman tarihi yaklaştığından yakında daha fazlasını öğreneceğiz.

Peki sizin Nothing Phone (2a) Plus'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.