Nothing Phone (3) Türkiye'de Her Yerden Daha Pahalıya Satılabilir

Tasarımıyla ve dikkat çeken özellikleriyle çok yakında görücüye çıkacak olan Nothing Phone (3), yenilenen ışıklı glif tasarımı, sıra dışı kamera yapısı ve performansıyla şimdiye kadar göz doldurmuştu. Cihazın sızdırılan özellikleri çoğunlukla doğrulanmayan dedikodular olsa da bu modelin "ulaşılabilir amiral gemisi" listesinde yer alacağı düşünülüyordu. Ancak Fransız yayın organı Dealabs tarafından paylaşılan bilgilere göre böyle bir ihtimal masada olmayabilir.

Dealabs, Nothing Phone (3)'ün Avrupa'da çok daha yüksek bir fiyata satılacağını iddia ediyor. Yani Nothing Phone (3)'ün Avrupa fiyatları, ABD ve İngiltere pazarına kıyasla daha yüksek olacak.

Türkiye'de Vergilerden Ötürü Daha Pahalı Olabilir

Nothing, şimdiye kadar piyasaya sürdüğü telefonlarda "güçlü telefon çok pahalı olmak zorunda değil" algısını pekiştirerek gücün her kitleye hitap edebileceğini göstermişti. Phone (3) ise premium segment fiyatlandırmasına kayıyor gibi görünüyor. Özellikle Avrupa'daki fiyatlandırmaların ABD ve İngiltere'ye kıyasla çok daha farklı olacağı söyleniyor. Sebebi ise ABD'deki ithalat vergileri ve KDV oranlarının Avrupa'ya kıyasla çok daha farklı olması.

Özellikle Türkiye'de; KDV, TRT bandrolü, ÖTV ve Kültür Bakanlığı'na ait kesinti payı da göz önüne alındığında Phone (3)'ü uygun fiyata satın almak hayal olabilir.

Nothing Phone (3) Avrupa Pazarı Fiyatı (Dedikodu)

İddia edilen fiyatlandırma tablosu şöyle:

12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip modelin Avrupa fiyatı 849€ (≈₺80.779,90)

849€ (≈₺80.779,90) 16 GB RAM + 512 GB'lık üst modelin fiyatı ise 949€ (≈₺90.294,80)

Aynı modellerin ABD fiyatlarının sırasıyla 799 (≈₺64.895,40) ve 899 (≈₺73.017,50) dolar, İngiltere fiyatlarının ise 799 ve 899 sterlin civarında olması bekleniyor.