Nothing Phone (3) İçin Geri Sayım Başladı! Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında piyasaya çıkan Nothing Phone (2)'nin ardından gözler bu yıl tanıtılacak olan Nothing Phone (3)'e çevrilmişti. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında piyasaya çıkan Nothing Phone (2)'nin ardından gözler bu yıl tanıtılacak olan Nothing Phone (3)'e çevrilmişti.

Şirketin CEO'su Carl Pei, sosyal medya platformu X'te yapılan bir "Bana Soru Sor" oturumunda nihayet beklenen açıklamayı yaptı. Yeni modelin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı kesinleşti.

Q3 — Carl Pei (@getpeid) April 18, 2025

Nothing Phone (3) Temmuz Ayında Çıkabilir

Pei'nin açıklaması yüksek ihtimalle temmuz ayına tekabül ediyor. Çünkü Nothing, önceki iki modelini de aynı dönemde duyurmuştu.

Phone (1) Temmuz 2022'de, Phone (2) ise Temmuz 2023'te tanıtılmıştı. Ancak tarih aralığı Eylül sonuna kadar uzayabilir; yani şirket, yeni modelini son anda cilalayıp sunmak isterse bekleme süresinde ufak çaplı bir değişiklik yapabilirler.

Telefonla ilgili henüz hiçbir teknik özellik sızdırılmış değil. Bu da aslında tanıtıma birkaç ay kala oldukça normal. Nothing geleneğini sürdürürse, Mayıs veya Haziran aylarında tasarım, kamera sistemi ya da işlemcisine dair ilk ipuçları gelebilir.

Bu Sene Bir Amiral Gemisi Bekleniyor

Phone (2) modelinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci kullanılmış ve LED ışıklı ikonik "Glyph" arayüzü geliştirilmişti. Phone (3) modelinin daha da güçlü bir işlemciyle gelmesi bekleniyor.

Şirket geçen sene "amiral gemisi" etiketini yapıştırabileceğimiz güçlü bir telefon modeli sunmadığından, Phone (3)'ün yalnızca donanımıyla değil, aynı zamanda markanın prestiji açısından diğerlerinden üstün bir konumda gelmesi bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl Phone (2a) gibi daha uygun fiyatlı alternatiflerle yoluna devam etmişti.

Şimdi teknoloji meraklılarının gözü kulağı Nothing'den gelecek güncellemelerde olacak. Siz ne dersiniz? Nothing Phone (3) amiral gemisi olarak mı yoksa standart bir model şeklinde mi karşımıza çıkacak? Yorumlarda buluşalım.