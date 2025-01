Nothing'den Sıra Dışı Tasarımlı Yeni Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Sıra dışı tasarıma sahip telefonlar piyasaya sürerek tüm dünyada çok popüler hâle gelen Nothing, yeni telefon duyurmaya hazırlanıyor. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden lansman tarihini paylaştı. Peki, yeni Nothing telefonu ne zaman tanıtılacak?

Yeni Nothing Telefonu İçin Tanıtım Tarihi Duyuruldu

Geçtiğimiz yılın mart ayında uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken Nothing Phone (2a) modelini piyasaya süren Nothing, 4 Mart 2025 tarihinde bir lansman düzenleyeceklerini açıkladı. Telefonun henüz ismi açıklanmadı ancak söylentilere göre Nothing Phone (3) veya Phone (3a) tanıtılabilir.

Nothing, sosyal medya hesabı üzerinden lansman tarihi duyurusunda kısa bir video da paylaştı. Videoya baktığımızda arka kamera tasarımında değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Bu tasarım değişikliği, yeni telefonda üç farklı kameranın olabileceğini gösteriyor.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Serinin önceki modellerinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera olmak üzere iki farklı arka kamera tercih edilmişti.

Nothing'in 2025 yılında üç farklı akıllı telefon piyasaya süreceği söyleniyor. Nothing Phone (3a) modeli geçtiğimiz yılnı aralık ayında Geekbench performansı ortaya çıkmıştı. Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisine sahip olacağı öne sürülen telefon tek çekirdek testinde 1.149 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.813 puan almıştı.

Nothing marka telefonların tasarımını beğeniyor musunuz? Yeni Nothing telefonu sizce başarılı olabilecek mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.